Stokes est fier de s’associer à Jessica Harnois, sommelière Québécoise renommée, animatrice et entrepreneure, pour lancer sa nouvelle collection de verres Atmosphère, en exclusivité chez Stokes et Thinkkitchen

MONTRÉAL, 28 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stokes Inc., est fier de dévoiler son nouveau partenariat avec la réputée sommelière Jessica Harnois, une entrepreneure chevronnée et chef de file dans son domaine. Après un succès remarquable avec sa marque de vins BÙ, il est tout simplement naturel que le prochain projet de Jessica soit la conception de ses propres verres à vin. Atmosphère est une collection en exclusivité chez Stokes et Thinkkitchen, qui capture à la fois son expérience et ses goûts.



L'inspiration de la collection Atmosphère vient d'une volonté de démystifier la culture du vin et rendre l’expérience de dégustation accessible à tous. Le palais raffiné de Jessica et sa perspicacité en tant que sommelière a permis la création d’une collection de verres à vin de forme parfaite. Les verres sont fabriqués dans la région européenne de Bohême en République Tchèque, reconnue internationalement pour sa haute qualité, son savoir-faire et ses designs innovateurs. Résistant et durable, chaque verre est renforcé au titane et comprend la signature personnelle de Jessica.

« Je suis très fière de cette collaboration avec Stokes. La collection Atmosphère saura améliorer votre expérience de dégustation de vin dans le confort de votre foyer », a déclaré Harnois.

Stokes partagera des vidéos sur l’art de la dégustation et les accords mets et vins afin que ceux qui explorent le vin pour la première fois ou les connaisseurs, puissent bénéficier des conseils de Jessica.

Stokes, en tant qu'entreprise québécoise basée à Montréal, est incroyablement fier et privilégié de promouvoir et collaborer avec des talents du Québec, comme Jessica Harnois.

La collection exclusive Atmosphère de Jessica Harnois est offerte dans tous les magasins Stokes et Thinkkitchen et en ligne sur stokesstores.com/fr/jessicaharnois.

À propos de Jessica Harnois :

Sommelière, conférencière et entrepreneure, Jessica Harnois est aujourd’hui une personnalité publique influente du domaine de la sommellerie au Québec et à l’international. Jessica Harnois a travaillé dans certains des meilleurs établissements du monde, notamment Le Toqué à Montréal, Charlie Trotter's à Chicago et Tetsuya's à Sydney. Elle a occupé le poste de sommelière en chef à titre d’acheteuse de vins de prestige pour la bannière SAQ Signature de la Société des Alcools du Québec. Elle est devenue responsable de la prestigieuse cave de garde de la Société des Alcools du Québec, qui conserve plus de 75 000 bouteilles.



Elle a présidé l'Association canadienne des sommeliers professionnels et a été vice-présidente de l’Alliance Panaméricaine des Sommeliers. Désormais, en plus d'être une personnalité médiatique à la télévision et à la radio, Jessica dirige Vins au Féminin, une agence d'animation œnologique qu'elle a créée afin de rendre accessible le monde de la sommellerie tout en faisant rayonner la présence féminine dans ce milieu. De plus, elle a conceptualisé la populaire gamme de vins Bù, vendus à plus de 8 millions de bouteilles à ce jour, et disponible en épiceries.

À propos de Stokes :

Stokes, Inc., fondée en 1935 et basée à Montréal, est une entreprise familiale et la seule chaîne nationale de magasins d’articles de cuisine, de vaisselle et cadeaux au Canada. Avec plus de 100 magasins à travers le pays, ainsi qu'une présence en ligne toujours croissante, sa mission est d'apporter du style et de la valeur à l'expérience quotidienne de nos clients et ce, jusqu’à la maison.

