Des élèves de l’ensemble du Canada se lancent à la découverte de carrières durant la deuxième ronde de la compétition Parlons carrières

OTTAWA, 28 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada et Parlons sciences ont uni leurs efforts pour faire découvrir des carrières à des élèves dans le cadre de la compétition Parlons carrières. La deuxième ronde de cette compétition a eu lieu du 12 avril au 21 mai 2021 sur la plateforme de ChatterHigh . Pendant les 40 journées de compétition, les élèves ont pu examiner en détail des carrières aussi diverses que rémunératrices dans les métiers spécialisés et les technologies, ainsi que dans les domaines des STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques), cela tout en s’amusant!



Chaque jour, des élèves de l’ensemble du Canada ont participé à un jeu-questionnaire pour accumuler des points en vue d’améliorer leur classement personnel et celui de leur école, tout en examinant des milliers de possibilités de carrière. À la fin de la ronde, les écoles les mieux classées ont remporté un prix en argent, et les élèves qui ont répondu correctement au plus grand nombre de questions dans le délai imparti ont reçu une bourse individuelle! Les participants ont également pu utiliser les points obtenus dans le cadre de la compétition pour gagner des prix de tirage offerts par la Christian Labour Association of Canada (CLAC), DeWalt et Lincoln Electric.

La deuxième ronde de la compétition Parlons carrières a réuni plus 6 100 élèves de 245 écoles au pays, qui ont examiné plus de 444 900 cheminements de carrière et d’études postsecondaires, et a décerné plus de 25 000 $ de prix en argent. Les écoles les mieux classées, qui ont reçu des prix en espèces, sont W.J. Mouat Secondary, Scott Creek Middle School, Grace Christian School et Jane Collins Academy. Félicitations à tous les gagnants! Découvrez les résultats de la deuxième ronde.



« Les métiers spécialisés offrent d’excellents cheminements de carrière et des options pour la prochaine génération de travailleurs canadiens. Pendant la pandémie de COVID, les outils d’engagement en ligne comme la plateforme ChatterHigh sont devenus encore plus importants dans nos efforts pour faire connaître aux jeunes les nombreuses carrières passionnantes, lucratives et importantes dans les métiers spécialisés et les professions axées sur l’apprentissage », a déclaré Shaun Thorson, directeur général de Skills/Compétences Canada.

« Compte tenu du rythme soutenu des changements survenant dans notre société, il peut s’avérer compliqué pour des élèves de connaître l’existence de certaines carrières et même de les examiner en détail. Ces 40 journées de compétition facile et amusante permettent de présenter aux élèves jusqu’à 400 possibilités de carrière! Les résultats des compétitions Parlons carrières précédentes parlent d’eux-mêmes : un grand nombre d’élèves ont été attirés et intéressés par diverses carrières dont ils n’avaient jamais entendu parler auparavant », a expliquer la docteure Bonnie Schmidt, présidente et fondatrice de Parlons sciences.

Au sujet de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale à but non lucratif qui, de concert avec ses organismes membres dans toutes les provinces et tous les territoires, travaille avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements à promouvoir les professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays. Grâce aux liens uniques qu’elle entretient avec des partenaires des secteurs privé et public, l’organisation est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en permettant aux jeunes de découvrir des carrières gratifiantes. Skills/Compétences Canada offre des occasions d’apprentissage expérientiel, dont des concours pour des métiers spécialisés et des technologies auxquels participent des centaines de milliers d’élèves, aux niveaux régional, provincial, territorial et international, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de Skills/Compétences Canada, membre officiel du pays au sein de WorldSkills, est situé à Ottawa, en Ontario.

Au sujet de Parlons sciences

Organisme de bienfaisance national, Parlons sciences a pour mission d’inspirer les jeunes du Canada et de leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour être actifs et s’épanouir dans un monde en constante évolution. Pour y parvenir, Parlons sciences offre une gamme complète de programmes axés sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) afin de soutenir les jeunes, les enseignants, les enseignantes et les bénévoles partout au Canada. Le bureau national de Parlons sciences est à London, en Ontario, et ses bureaux régionaux sont à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador, et à Calgary, en Alberta. Pour un complément d’information sur Parlons sciences, visitez le www.parlonssciences.ca.

