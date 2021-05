English French Dutch

Gereglementeerde informatie, Leuven, 28 mei 2021 (17.40 CEST)

KBC Ancora keert interim-dividend uit van 0,20 euro per aandeel

Op 10 juni 2021 keert KBC Ancora een interim-dividend uit van 0,20 euro bruto per aandeel. Er zal geen slotdividend uitgekeerd worden.

De Raad van Bestuur van Almancora Beheersmaatschappij, statutair bestuurder van KBC Ancora, heeft in haar vergadering van 28 mei 2021 beslist om op 10 juni 2021 een interim-dividend betaalbaar te stellen van 0,20 euro bruto per KBC Ancora-aandeel. Het netto couponbedrag, na afhouding van 30% roerende voorheffing, bedraagt 0,14 euro per aandeel. Er zal geen slotdividend worden uitgekeerd.

De financiële dienstverlening wordt verzorgd door KBC Bank, KBC Brussels en CBC Banque.

Relevante data:

Ex-dividend datum: 8 juni 2021

Registratiedatum: 9 juni 2021

Betaaldatum: 10 juni 2021

---------------------------------

KBC Ancora is een beursgenoteerde vennootschap die 18,6% van de aandelen in KBC Groep bezit en die samen met Cera, MRBB en de Andere Vaste Aandeelhouders zorgt voor de aandeelhoudersstabiliteit en de verdere ontwikkeling van de KBC-groep. Als kernaandeelhouders van KBC Groep hebben ze daartoe een aandeelhoudersovereenkomst gesloten.

Financiële kalender:

27 augustus 2021 Jaarlijks communiqué boekjaar 2020/2021

29 oktober 2021 Algemene Vergadering

KBC Ancora Investor Relations & Pers contact: Jan Bergmans

tel.: +32 (0)16 27 96 72

e-mail: jan.bergmans@kbcancora.be of mailbox@kbcancora.be

