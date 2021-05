English French

DEINOVE- Seconde convocation à une Assemblée générale mixte le 21 juin 2021

DEINOVE (Euronext Growth Paris : ALDEI), société de biotechnologie française pionnière dans l’exploration et l'exploitation de la biodiversité bactérienne pour relever le défi urgent et planétaire de la résistance aux antimicrobiens, informe ses actionnaires que l’Assemblée générale annuelle mixte du 27 mai 2021 n’a pas pu délibérer, le quorum n’ayant pas été atteint, et qu'une nouvelle Assemblée générale annuelle mixte est appelée à délibérer sur le même ordre du jour le 21 juin 2021 à 14 heures, dans les locaux du cabinet Fieldfisher, 48 rue Cambon 75001 Paris.

L’Assemblée générale annuelle mixte de DEINOVE s’est tenue hier. Les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance détenaient ensemble 2.724.731 actions, soit 9,84 % du capital.

Par conséquent, à défaut du quorum requis pour statuer sur les résolutions à titre ordinaire et extraordinaire, aucune des résolutions proposées telles que figurant dans l’avis de réunion publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 48 du 21 avril 2021, n’a été mise au vote des actionnaires.

Les actionnaires sont ainsi conviés à une assemblée générale mixte sur seconde convocation qui se tiendra le lundi 21 juin 2021 à 14 heures, dans les locaux de Fieldfisher Paris, 48 rue Cambon, 75001 Paris, et portera sur le même ordre du jour. Un second avis de convocation sera publié le 2 juin 2021 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et dans un journal d'annonces légales.

Tous les documents relatifs à cette Assemblée générale seront disponibles à partir du 2 juin 2021 sur le site Internet de la Société : https://www.deinove.com/fr/espace-investisseurs/centre-documentation/documents-preparatoires-aux-assemblees-generales-actionnaires



Dans la mesure où vous seriez actionnaire de DEINOVE et que vous souhaiteriez participer au vote des résolutions, nous vous invitons dès maintenant, par mesure de précaution, à anticiper et à privilégier une participation à l'Assemblée Générale par les moyens de vote par correspondance ou par procuration mis à votre disposition.

Le vote des actionnaires ayant voté à l'Assemblée générale sur première convocation reste valable et comptabilisé pour l'Assemblée générale sur deuxième convocation.

Les actionnaires sont invités à privilégier l’envoi de leur formulaire par voie électronique.

Formulaires de vote par correspondance ou par procuration :

Disponibles sur demande auprès de la société (assemblee-generale@deinove.com)

Téléchargeables sur le site Internet de la Société : https://www.deinove.com/fr/espace-investisseurs/centre-documentation/documents-preparatoires-aux-assemblees-generales-actionnaires



Prise en compte des formulaires de vote :

Date limite de réception : vendredi 18 juin 2021 à zéro heure, heure de Paris.

Modalités d'envoi :

Voie postale : DEINOVE – A l’attention de Monsieur Mario ALCARAZ, 1682, rue de la Valsière - CAP SIGMA, ZAC EUROMEDECINE II - 34790 Grabels

Voie électronique : assemblee-generale@deinove.com



Documents justificatifs :

Actionnaires nominatifs : néant

Actionnaires au porteur : attestation de participation délivrée par l'établissement teneur de compte.

Notre service actionnaires se tient à votre disposition pour toute information complémentaire : assemblee-generale@deinove.com



À PROPOS DE DEINOVE

DEINOVE est une société de biotechnologie française pionnière dans l’exploitation d’un domaine du vivant à 99,9% inexploré : la « matière noire microbienne ». En révélant le potentiel métabolique de bactéries rares ou considérées jusqu’à présent comme incultivables, elle s’attaque à un défi sanitaire et économique d’échelle planétaire : la résistance aux antimicrobiens.

Les nouvelles molécules identifiées et développées par DEINOVE ciblent ainsi les super-pathogènes (microbes devenus résistants à un ou plusieurs antimicrobiens) à l’origine de maladies infectieuses potentiellement mortelles qui se répandent désormais à grande vitesse.

Cette approche de rupture a donné naissance à l’une des toutes premières plateformes de micro-biotechnologie spécialisée au monde et une collection unique de près de 10 000 souches rares et de milliers d’extraits bactériens. Aujourd’hui, DEINOVE conduit plusieurs programmes de développement dont l'essai clinique de Phase II de son premier candidat antibiotique dans les formes sévères d’infections à Clostridioides difficile, l’une des premières urgences mondiales. La Société a aussi développé de nouvelles micro-usines bactériennes qui répondent à l’autre enjeu de la course aux antimicrobiens : la production industrielle de ces composés rares, peu concentrés et aux structures chimiques souvent trop complexes pour être générés par synthèse chimique.

Basée au cœur du parc Euromédecine de Montpellier, DEINOVE est cotée sur EURONEXT GROWTH® (ALDEI – code ISIN FR0010879056) depuis 2010. La Société compte une équipe de plus de 50 personnes et s’appuie sur un réseau de partenaires académiques, technologiques, industriels et institutionnels de rang mondial.

