Dovren tytäryhtiö Suvicilla on käynnistynyt toukokuussa kolme merkittävää tuulipuistourakkaa



Suvic Oy jatkaa kasvuaan aloittamalla Karhunnevankankaan, Puskakorven ja Merkkikallion tuulipuistoprojektit, jotka kaikki käynnistyivät toukokuussa.



Karhunnevankankaan tuulipuiston rakentaminen sisältää 33 tuulivoimalan perustuksen rakentamisen wpd Construction Finland Oy:lle. Puskakorven tuulipuistoon (Foresight LLP) Suvic rakentaa avaimet käteen -toimituksena 16 tuulivoimalan infran sisältäen koko puiston tiet, nostokentät, perustukset, 110/30 kV sähköaseman, päämuuntajat, 30 kV sisäverkon sekä 110 kV siirtolinjan maakaapeliyhteytenä. Karhunnevankangas sekä Puskakorpi sijaitsevat Pyhäjoella Pohjois-Pohjanmaalla. Kolmas tuulipuistoprojekti Merkkikallio (OX2) sijaitsee Pohjanmaalla Vaasan ja Mustasaaren alueella, jossa Suvic toteuttaa suunnittelun ja rakentamisen 13 tuulivoimalan kokonaisuudelle sisältäen nostokentät, huoltotiet, perustukset sekä sisäverkon kaapeloinnin.



Näiden kolmen projektin yhteenlaskettu tilausarvo on yli 35 miljoonaa euroa, josta valtaosa tuloutuu vuodelle 2021.



”Olemme todella iloisia yhteistyön jatkumisesta OX2:n kanssa. Uusia yhteistyökumppaneita vuodelle 2021 ovat wpd Construction Finland Oy sekä Foresight Group LLP, joiden kanssa alkavia projekteja odotamme mielenkiinnolla ja valmiina”, kertoo Suvic Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Ville Vesanen.



Lisätiedot:



Suvic Oy

Ville Vesanen, toimitusjohtaja

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi, www.suvic.fi



Dovre Group Oyj

Ilari Koskelo, hallituksen varapuheenjohtaja

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi





Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuulivoimapuistojen toteuttamiseen ja projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat OX2:n Metsälamminkankaan tuulipuisto (Vaala), Puutikankankaan tuulipuisto (Sievi), Merkkikallion tuulipuisto (Vöyri), wpd Finlandin Karhunnevankankaan tuulipuisto (Pyhäjoki), Foresight Group LLP:n Puskakorven tuulipuisto (Pyhäjoki) sekä CPC Finlandin Lakiakangas3-tuulipuisto (Isojoki). Suvic on rakentamassa huomisen energiaa.



Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 720 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).