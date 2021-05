Estonian English

AS Pro Kapital Grupp on andnud teada, et avaldab 2020. aasta auditeeritud majandustulemused esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 28. mail 2021. Ettevõttel ei ole võimalik täna auditeeritud aruandeid esitada. Uueks tähtajaks on audiitoritega kokku lepitud 11. juuni 2021. Aruanne avaldatakse esimesel võimalusel.





Angelika Annus

Finantsjuht

Tel: 614 4920

e-mail: prokapital@prokapital.ee