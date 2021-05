Opkøb af UK partner KSS

FastPassCorp og ejer af Knowledge Secure Systems (KSS) har aftalt, at FastPassCorp overtager 100% ejerskab af KSS. Overtagelsesdag hurtigst muligt.

FastPassCorp overtager vores mangeårige samarbejdspartner KSS for at styrke vores muligheder i UK. Vi anser det som et meget vigtigt og værdiskabende træk for selskabet.

Overtagelse sker med fuld opbakning fra ejer og medarbejdere i KSS. Det engelske selskab har gennem mange år med stor succes solgt og installeret FastPass i det britiske marked til lokale og internationale kunder og partners, og har dermed opbygget en sund kontraktportefølje.

Over de seneste 5 år har KSS opbygget FastPass Cloud. Det er i dag en højkvalitets cloud-løsning med over 15 store kunder, som får løst password relaterede opgaver. KSS har på FastPass Cloud implementeret yderligere værdiskabende ydelser udover vores software. Det har længe været en intern ambition for FastPassCorp selv at kunne tilbyde cloud service, og det er nu en realitet.

Det britiske marked har været vanskeligt under tiden med Brexit-diskussioner og COVID; men vi forventer, at mulighederne for vækst nu kommer tilbage, og KSS’ ledelse forventer med opkøbet, at vi sammen kan udnytte vækstmulighederne bedre, end KSS magter alene.

For alle detaljer om opkøbet henvises til vedlagte FirstNorth meddelelse FN5/2021

