ASC Technologies France renforce sa stratégie Channel pour diffuser ses nouvelles offres Cloud

ASC Technologies, un fournisseur mondial de logiciels d'enregistrement omnicanal, de gestion de la qualité et d'analyse s'adressant à toutes les entreprises ayant des besoins d'enregistrement, renforce sa stratégie de distribution indirecte pour soutenir sa croissance sur le marché français. Dans ce contexte, l’éditeur ambitionne de renforcer son réseau existant en s’entourant de nouveaux partenaires intégrateurs qui seront en charge de revendre et d’intégrer ses nouvelles offres 100 % Cloud.Sur ce sujet, l’éditeur ambitionne avant tout de s’entourer sur toute la France de partenaires disposant de solides compétences dans la vente et la mise en œuvre de solutions Cloud orientées relation client. Ce type d’accord permettra de créer de la valeur ajoutée pour les futurs partenaires qui pourront accroître leur avantage concurrentiel en proposant à leurs clients une offre d’enregistrement de nouvelle génération.

Éric BUHAGIAR, Directeur général France d’ASC Technologies précise : « Nous allons renforcer notre politique de vente indirecte en consolidant les partenaires existants et en recrutant de nouveaux, pour nous accompagner dans le développement des activités cloud, renforcer notre présence sur le marché financier et être plus présents sur les marchés de la relation client. Nos solutions répondent efficacement à toutes les entreprises qui ont des besoins d'enregistrement et permettent donc à nos partenaires de se positionner sur des sujets stratégiques. »