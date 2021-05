Suomen metsäkeskus valitsi Innofactorin asianhallintasovelluksen toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 31.5.2021 klo 11.15

Suomen metsäkeskus on valinnut julkisen hankinnan kilpailutuksessa Innofactorin toimittamaan asianhallintasovelluksen. Hankinta sisältää Innofactorin Dynasty-tuoteperheen asianhallinnan, arkistoinnin ja tiedonohjausjärjestelmän käyttöoikeudet, toimitusprojektin sekä tuen ja ylläpidon.

Suomen metsäkeskuksen hankintapäätöksessä ilmoittama arvonlisäveroton kokonaisarvo neljän vuoden sopimuskaudelle on 588 960 euroa. Asiakas varaa itselleen lisäksi option palvelun laajentamisesta yksi vuosi kerrallaan.

Suomen metsäkeskus kuuluu maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan ja on ministeriön tulosohjauksessa. Suomen metsäkeskus on perustettu erityislailla (laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)) ja on valtionavustusorganisaatioita. Suomen metsäkeskus on itsenäinen oikeushenkilö ja organisaation ylin päättävä elin on johtokunta. Suomen metsäkeskus työllistää 575 asiantuntijaa.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 31.5.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles