Des vélos neufs offerts à des jeunes de la Fondation Dr Julien

MONTRÉAL, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour une 13e année consécutive, Les Producteurs de lait du Québec s’unissent à Vélo Québec au profit de la Fondation Dr Julien afin d’offrir des vélos neufs à 20 jeunes suivis en pédiatrie sociale en communauté. Depuis 2009, ce sont plus de 260 montures avec équipement qui ont été offertes aux jeunes des centres de La Ruelle d’Hochelaga, du Garage à musique et de Côte-des-Neiges afin qu’ils puissent participer au Tour de l’Île de Montréal en compagnie de leurs intervenants le 29 août prochain. Rappelons que l’événement cycliste n’a pas eu lieu en 2020 à cause de la pandémie.



Ce don arrive à point nommé pour les jeunes. Cette crise sanitaire a freiné leur élan sportif et a fragilisé leur équilibre physique et mental. Grâce à nos deux partenaires, 20 jeunes pourront utiliser ces vélos pour se balader et se pratiquer durant l’été.

Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de contribuer à la cause de la pédiatrie sociale en communauté et au bien-être de ces jeunes : « Contrer la sédentarité est plus important que jamais en contexte de pandémie. Offrir un vélo à un jeune est une excellente façon de l’initier à la pratique de cette activité physique et par le fait même, à de saines habitudes de vie. Les Producteurs de lait du Québec sont fiers de contribuer à cette merveilleuse cause, grâce à laquelle 260 vélos ont été offerts, depuis 13 ans déjà », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

Ces nouvelles montures, en plus de représenter un incitatif à l’activité, permettent à ces jeunes et à leur famille de s’initier à la pratique du vélo grâce aux instructeurs de Vélo Québec. La pratique du vélo pourra leur permettre de prendre la route - et leur envol - en toute sécurité et liberté. « C’est un bonheur d’initier ces jeunes aux joies du vélo pendant le Festival Go vélo Montréal. En plus de vivre une expérience unique à l’occasion du Tour de l’Île le 29 août prochain, leur nouvelle monture leur apportera plaisir et autonomie pendant toute la belle saison. Félicitations aux jeunes cyclistes et un grand merci aux Producteurs de Lait du Québec pour leur fidèle engagement envers la Fondation Dr. Julien et Vélo Québec », mentionne Jean-François Rheault, président-directeur général Vélo Québec.

« Merci à ces deux fidèles partenaires pour leur grande générosité. C’est un privilège pour la Fondation mais surtout pour les enfants suivis dans nos centres. Nous avons été témoins de leur détresse durant la pandémie qui démontre bien l’importance de bouger et de socialiser. Ce don est donc pour nos 20 jeunes un baume sur les difficultés vécues au cours des derniers mois en plus de représenter un symbole d’autonomie et de confiance en soi », partage le Dr Gilles Julien, pédiatre social et président fondateur de la Fondation Dr Julien.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l’UPA, représentent les 4 732 fermes laitières qui livrent quelque 3,36 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de 2,75 milliards de dollars. www.lait.org

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd’hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, d’influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté (CPSC) au Québec et ailleurs au Canada. Aujourd’hui, 45 CPSC soignent et outillent ensemble près de 10 400 enfants et leur famille au Québec. Pour en savoir plus : https://fondationdrjulien.org/la-psc/a-propos/

