Lehdistötiedote 31.5.2021 klo 13.00

INVESTORS HOUSE KESKITTÄÄ ASUNTOJA OMISTAVAN OSAKKUUSYHTIÖNSÄ OMISTUKSEN ITSELLEEN

Investors House on hankkinut tänään kokonaan omistukseensa 45 huoneistoa omistavan osakkuusyhtiön koko osakekannan aikaisemman 50 %:n omistuksen sijaan. Hankittu yhtiö omistaa Helsingissä sijaitsevat kaksi asuntokohdetta. Lisäksi sillä on joitain tonttivarauksia ja kehityssuunnitelmia. Investors House on samoin ostanut 50 % yhdestä rakentamattomasta As Oy:stä Helsingissä. Kaupoista yhteensä maksettava kauppahinta on noin 0,75 M€ ja velaton kauppahinta noin 3,75 M€.

Tehdyllä kaupalla on vähäinen postiviinen vaikutus Investors Housen ohjeistamaan operatiiviseen tulokseen.

Toimitusjohtaja Petri Roininen:

’’Rakennamme alustaa tulevaa kasvua varten. Tehty yhden osakkuusyhtiön omistuksen keskittäminen luo edellytykset seuraavan vaiheen liittoumiin ja uusiin hankkeisiin. Pyrimme jatkossa laajentamaan sekä hankekantaamme että kumppaniverkostoa.’’

Johtaja Timo Rantala:

’’Olemme rakennuttaneet asuntoja vuodesta 2009 alkaen ja nyt aktivoitumassa asuntojen hankekehityksessä erityisesti pk-seudulla. Etsimme kaavallisesti toteutuskelpoisia tontteja, joille voisimme käynnistää uutta asuntotuotantoa ja tarjontaa kuluttajille. Voimme toimia sekä ns kovan rahan että korkotuetuissa kohteissa. ’’

Helsinki 31.5.2021

Lisätiedot Petri Roininen, puh 040 761 9669

Timo Rantala, puh 045 208 4448

