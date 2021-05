Ørsted færdiggør partnerskabet med Norges Bank Investment Management på Borssele 1 & 2

English Danish

I forlængelse af meddelelsen udsendt den 7. april 2021 har Ørsted i dag afsluttet frasalget af 50 % af havvindmølleparken Borssele 1 & 2 i Holland til Norges Bank Investment Management.

Om Ørsted

Det er Ørsteds vision at skabe en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted udvikler, opfører og driver hav- og landvindmølleparker samt bioenergi-, solcelle- og energilagringsanlæg og leverer energiprodukter til sine kunder. Ørsted er kåret som verdens mest bæredygtige energiselskab i 2021 i Corporate Knights’ Global 100-indeks over verdens mest bæredygtige virksomheder og rangerer på klimaorganisationen CDP’s A-liste for sin globalt førende indsats mod klimaforandringer. Ørsted har 6.311 medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Ørsteds aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen (Orsted). Selskabet havde i 2020 en omsætning på 52,6 mia. kr. (7,1 mia. euro). Du kan læse mere om Ørsted på ørsted.com eller ved at følge os på Facebook, LinkedIn, Instagram og Twitter.

Om Norges Bank Investment Management

Norges Bank Investment Management er kapitalforvaltningsdivisionen i Norges Bank, den norske centralbank. Som leder af Staten Pensionsfond Udland er dens mission at sikre og opbygge økonomisk velstand for fremtidige generationer i Norge. Norges Bank Investment Management sigter mod det højest mulige langsigtede afkast inden for det investeringsmandat, der er fastsat af det norske finansministerium. Fonden investeres globalt i aktier, fastforrentede og reale aktiver og har investeringer til en værdi af 10.914 mia. norske kroner pr. 31. december 2020. Norges Bank Investment Management fik mandat til at investere i unoteret, vedvarende energiinfrastruktur fra 1. januar 2020.

