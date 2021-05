Copenhagen Capital A/S – Storaktionærmeddelelse

Med henvisning til Kapitalmarkedslovens §30, jf. §38, skal Copenhagen Capital A/S oplyse at have modtaget storaktionærmeddelelse om at Hans August Lund med nærtstående gennem køb af stamaktier har ændret sin samlede ejerandel i Copenhagen Capital A/S.

Hans August Lund med nærtstående ejer herefter 3.747.371 stk. stamaktier og 1.221.638 stk. præferenceaktier i Copenhagen Capital A/S. Den samlede besiddelse af ejerandel i Copenhagen Capital A/S svarer til i alt 5,06 % af den nominelle aktiekapital i selskabet og 7,78 % af den stemmeberettigede kapital.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Direktør Egil Rindorf

Telefon: +45 70 27 10 60

Email: er@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil