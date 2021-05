English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.5.2021 KLO 16.00



ROBIT OYJ:N OSAKEPOHJAISEN KANNUSTINOHJELMAN MUKAINEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Robit Oyj on luovuttanut 31.5.2021 omia osakkeita yhtiön vuoden 2017 julkistetun osakepohjaisen kannustinohjelman perusteella lisäkannustinohjelman sitouttamisjakson 2018–2020 ehtojen mukaisesti osakeohjelman osallistujille. Lisäosakeohjelman mukainen kokonaispalkkio vastaa 17 000 osaketta. Hallituksen 20.5.2021 päätöksen mukaisesti osakkeiden luovutus suoritettiin osallistujille 50 % osakkeina (8 500 osaketta) ja 50 % rahana, joka käytetään ennakkoverona, jonka yhtiö pidättää ja maksaa verottajalle. Lisäosakeohjelmassa palkkionsaajina on 6 henkilöä.

Yhtiö tiedotti pörssitiedotteella tästä avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman perustamisesta 20.4.2017 sekä edelleen sen jatkamisesta 15.6.2018.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Robit Oyj:n yhtiökokouksen 25.3.2021 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Yllä mainitun 31.5.2021 tapahtuneen osakeluovutuksen jälkeen Robit Oyj:n hallussa on 112 464 omaa osaketta.

Robit Oyj tiedotti yllä mainitusta omien osakkeiden luovutusta koskevasta hallituksen päätöksestä 20.5.2021 julkistetulla pörssitiedotteella.

