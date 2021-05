Cartier signe une convention avec Delta pour optionner 100% de la propriété Dollier

English French

VAL-D’OR, Québec, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) («Cartier» ou la «société») annonce la signature d’une convention d'option (la «convention») avec Delta Resources Limited («Delta») en vue d’optionner 100% de ses intérêts dans sa propriété Dollier située à 30 km au sud de la ville de Chibougamau. Le 28 mai 2021, la Bourse de croissance TSX a accepté la documentation relative à l'entente et a émis à Delta un bulletin final.



Au cours de la période d’option de quatre ans, Delta aura le droit exclusif de gagner un intérêt de 100% (l’«option») en émettant en faveur de Cartier un total de 600 000 actions ordinaires de Delta et en engageant des dépenses en exploration d’au moins 1 000 000 $ sur la propriété Dollier. À la suite de la publication du bulletin final de la Bourse de croissance TSX, Cartier recevra un montant de 10 000 $ en espèces et 100 000 actions ordinaires de Delta. Toutes les actions émises à Cartier dans le cadre de la convention seront assujetties à un délai de détention statutaire de quatre (4) mois.

Suite à l’exercice de l'option, Cartier retiendra une redevance de production de 2 % NSR sur la propriété Dollier, dont la moitié (1% NSR) sera rachetable pour 2 000 000 $ et l’autre moitié (1 % NSR) sera rachetable pour 15 000 000 $.

Mise en garde

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse constituent des informations prospectives au sens des dispositions des lois sur les valeurs mobilières canadiennes, incluant les plans de la société. Ces déclarations sont forcément fondées sur plusieurs croyances, hypothèses et opinions de la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites et sont sujettes à de nombreux risques et incertitudes qui pourraient entraîner une différence importante entre les résultats réels et les événements futurs et ceux anticipés ou projetés. La société n’assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives dans le cas où les croyances, estimations ou opinions de la direction ou d’autres facteurs changeraient, sauf si la loi l’exige.

Pour plus d’information, contacter:

Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

