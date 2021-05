Brain Cancer Canada finance une recherche révolutionnaire sur le traitement du glioblastome

French English

TORONTO, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 31 mai marque la fin du mois de sensibilisation au cancer du cerveau. Ce jour-là, Brain Cancer Canada passe de la sensibilisation à l'action en soutenant énergiquement la recherche révolutionnaire sur le traitement du cancer du cerveau. L'organisme de bienfaisance a mis 100 000 $ à la disposition du Dre Sheila Singh et de son groupe de recherche à l'Université McMaster pour cibler les glioblastomes récurrents (GBM), grâce au soutien généreux de commanditaires, dont Scotia Wealth Management, Yamana Gold et Hampton Securities.



La Dre Singh et son équipe se concentrent sur les cellules de type souche qui sont à l'origine de la fonctionnalité des GBM récurrents, en utilisant la technologie CRISPR pour identifier une série de gènes essentiels dans les cellules cancéreuses comme points d'attaque potentiels. Des anticorps ou des immunothérapies spécialement ciblés pourraient alors désactiver la fonction de ces gènes, offrant potentiellement une nouvelle méthode de traitement des GBM récurrents.

« Brain Cancer Canada s'engage à financer des recherches qui en sont à un stade incertain mais prometteur », a déclaré la Dre Sheila Singh, neurochirurgienne pédiatrique à l'hôpital pour enfants McMaster et professeure de chirurgie et de sciences à l'école de médecine Michael G. DeGroote de l'Université McMaster. « La recherche à un stade précoce est plus difficile à financer, mais elle est tellement essentielle pour faire la différence. Le financement que nous recevons aujourd'hui nous permet d'explorer et de consolider les indications encourageantes selon lesquelles il pourrait y avoir une thérapie viable avec notre approche ».

Les GBM sont les cancers primaires du cerveau les plus agressifs et les plus fréquents. Les conséquences pour les patients sont dévastatrices. La plupart des patients doivent subir une ablation chirurgicale, une radiothérapie et une chimiothérapie, ce qui peuvent affecter considérablement leur qualité de vie. En moyenne, les GBM repoussent sept à neuf mois après le diagnostic. La plupart des patients ne survivent pas au-delà de quinze mois après le diagnostic. Le taux de survie à cinq ans ne se situe qu'entre 5,5 et 6,8%.

Les GBM récurrents sont très différents des GBM originaux des patients. Ils répondent bien pire au traitement, ce qui peut être fatal. Si l'on parvient à cibler la composition unique de ces GBM récurrents, on pourrait faire une percée.

« Notre organisme de bienfaisance se concentre sur le soutien à la lutte contre les cancers du cerveau en finançant la recherche, le traitement et la technologie », a déclaré Angela Scalisi, présidente de Brain Cancer Canada. « Je suis reconnaissante envers les généreux donateurs qui ont contribué à cette recherche. Nous avons pu mettre leurs dons à profit le jour où nous avons clôturé le Mois de la sensibilisation au cancer du cerveau. C'est un résultat impressionnant pour un organisme sans aucun employé rémunéré. Il montre que nous pouvons rapidement acheminer la plus grande partie de nos fonds là où ils doivent être, grâce aux efforts audacieux de nos bénévoles, ambassadeurs et membres du conseil d'administration. »

« Cela fait plus de quinze ans que nous n'avons pas vu de percée dans le traitement des cancers du cerveau », a déclaré Marc Peeters, directeur des partenariats et des parties prenantes à Brain Cancer Canada. « La Dre Singh et son équipe du Laboratoire Sheila Singh adoptent une approche novatrice et multidisciplinaire pour débloquer de nouvelles possibilités dont nous avons tant besoin. En soutenant leur travail, nous croyons que nous pouvons travailler étape par étape vers la prochaine découverte critique qui pourrait aider à mettre fin à ce combat en faveur des patients. Ce n'est qu'une première étape de notre voyage avec le Laboratoire Sheila Singh et l'Université McMaster, et nous sommes impatients de soutenir d'autres projets à l'avenir ».

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter Marc Peeters, directeur des partenariats et des intervenants à Brain Cancer Canada, marc@braincancercanada.ca, 416-918-6678.