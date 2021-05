Magna annonce ses résultats du premier trimestre 2021

French German

Un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars, soit une hausse de 18 %

La production mondiale de véhicules légers a augmenté de 18 %, notamment grâce à une augmentation de 87 % en Chine

Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu a augmenté de 109 %

Le BAII ajusté a augmenté de 91 %

Le bénéfice dilué par action et le bénéfice dilué par action ajusté ont augmenté respectivement de 136 % et 116 %

L’amélioration des perspectives pour 2021 reflète une progression modeste des ventes et des prévisions de marge BAII ajustée

AURORA, Ontario, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021. Veuillez cliquer ICI pour consulter l'intégralité des états financiers et le rapport de gestion pour le premier trimestre.

THREE MONTHS ENDED March 31, 2021 March 31, 2020 Reported Sales $ 10,179 $ 8,657 Income from operations

before income taxes $ 805 $ 386 Net income attributable to

Magna International Inc. $ 615 $ 261 Diluted earnings per share $ 2.03 $ 0.86 Non-GAAP Financial Measures(1) Adjusted EBIT $ 770 $ 403 Adjusted diluted earnings per share $ 1.86 $ 0.86 All results are reported in millions of U.S. dollars, except per share figures, which are in U.S. dollars (1) Adjusted EBIT and Adjusted diluted earnings per share are Non-GAAP financial measures that have no standardized meaning under U.S. GAAP, and as a result may not be comparable to the calculation of similar measures by other companies. A reconciliation of these Non-GAAP financial measures is included in the back of this press release.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f278f844-5364-4f27-9108-751a4c0ecd43

TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2021

Nos ventes ont été essentiellement conformes à nos attentes pour le premier trimestre 2021, malgré les contraintes d'approvisionnement de l'industrie, y compris une pénurie mondiale de puces à semi-conducteurs, ayant eu un impact négatif sur la production mondiale de véhicules légers. Cependant, le BAII ajusté a dépassé nos attentes, reflétant principalement une solide performance d'exploitation continue dans l'ensemble de la société, des résultats meilleurs que prévus en Chine et des revenus de capitaux propres plus élevés que prévus dans notre segment Énergie et Vision.

Nous avons enregistré un chiffre d'affaires de 10,2 milliards de dollars pour le premier trimestre 2021, soit une augmentation de 18 % par rapport au premier trimestre 2020, la production mondiale de véhicules légers ayant augmenté de 18 %, principalement grâce à une augmentation de 87 % en Chine. Sur nos deux plus grands marchés d'Amérique du Nord et d'Europe, la production a été sensiblement stable et a augmenté de 5 %, respectivement, par rapport au premier trimestre 2020.

Le BAII ajusté de 770 millions de dollars au premier trimestre 2021 a augmenté de 91 % par rapport au trimestre équivalent en 2020, sous l'effet de la hausse des ventes et de l'augmentation du BAII ajusté en pourcentage des ventes. Le BAII ajusté en pourcentage des ventes a augmenté à 7,6 % au premier trimestre 2021, contre 4,7 % au premier trimestre 2020.

Le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu s'est établi à 805 millions de dollars pour le premier trimestre 2021, comparé à 386 millions de dollars au cours du premier trimestre 2020. Les autres éléments de revenus nets totalisant 58 millions de dollars, comprenant des gains sur les combinaisons d'activités et des gains non réalisés sur les réévaluations des investissements, partiellement compensés par les frais de restructuration, étaient inclus dans le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu au cours du premier trimestre 2021. À l'exclusion des autres revenus nets du premier trimestre de 2021, le bénéfice d'exploitation avant impôts sur le revenu a augmenté de 361 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020.

Le bénéfice net attribuable à Magna International Inc. s'est élevé à 615 millions de dollars pour le premier trimestre 2021 par rapport à 261 millions de dollars pour le premier trimestre 2020. Les autres éléments de revenus nets totalisant 49 millions de dollars après impôts étaient inclus dans le revenu net attribuable à Magna International Inc. au cours du premier trimestre 2021. À l'exclusion des autres revenus nets du premier trimestre 2021, le revenu net attribuable à Magna International Inc. a augmenté de 305 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020.

Le bénéfice dilué par action a augmenté pour atteindre 2,03 dollars au premier trimestre 2021, par rapport à 0,86 dollar au cours de la période comparable, et le bénéfice dilué par action ajusté a augmenté de 116 % pour atteindre 1,86 dollar par rapport à 0,86 dollar.

Au cours du premier trimestre 2021, nous avons généré des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant des variations d'actif et de passif d'exploitation de 1,03 milliard de dollars et utilisé 372 millions de dollars dans des actifs et passifs d'exploitation. Les activités d'investissement pour le premier trimestre 2021 comprenaient des acquisitions d'actifs immobilisés à hauteur de 212 millions de dollars, une hausse de 104 millions de dollars des investissements, autres actifs et actifs incorporels, ainsi que 3 millions de dollars d'investissements en capitaux privés. Nous avons également considéré une trésorerie nette de 39 millions de dollars liée aux combinaisons d'activités.

REMBOURSEMENT DE CAPITAL AUX ACTIONNAIRES

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, nous avons versé des dividendes de 130 millions de dollars. En outre, nous avons racheté à des fins d'annulation 1,7 million d'actions pour un montant de 150 millions de dollars au cours du premier trimestre 2021.

Notre conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,43 dollar par action ordinaire pour le premier trimestre, payable le 4 juin 2021 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 21 mai 2021.

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f24d55f6-90c7-44c7-9c77-5b9babd4caa3

(2) Le flux de trésorerie disponible représente le flux de trésorerie issu des activités d'exploitation, plus les produits des dispositions de l'exercice normal des actifs fixes et autres, plus le règlement des créances à long terme d'une coentreprise non consolidée, moins les dépenses en capital et les investissements dans d'autres actifs.

RÉSUMÉ PAR SEGMENT

($Millions unless otherwise noted)



For the three months ended March 31, Sales Adjusted EBIT 2021 2020 Change 2021 2020 Change Body Exteriors & Structures $ 4,025 $ 3,676 $ 349 $ 327 $ 199 $ 128 Power & Vision 3,156 2,523 633 297 135 162 Seating Systems 1,303 1,261 42 55 40 15 Complete Vehicles 1,850 1,321 529 80 50 30 Corporate and Other (155 ) (124 ) (31 ) 11 (21 ) 32 Total Reportable Segments $ 10,179 $ 8,657 $ 1,522 $ 770 $ 403 $ 367









For the three months ended March 31, Adjusted EBIT as a

percentage of sales 2021 2020 Change Body Exteriors & Structures 8.1 % 5.4 % 2.7 % Power & Vision 9.4 % 5.4 % 4.0 % Seating Systems 4.2 % 3.2 % 1.0 % Complete Vehicles 4.3 % 3.8 % 0.5 % Consolidated Average 7.6 % 4.7 % 2.9 %

Pour plus d'informations sur les résultats de nos segments, veuillez consulter notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière ainsi que nos états financiers intermédiaires.

PERSPECTIVES POUR 2021

Nous publions chaque année en février des prévisions sur l'ensemble de l'année avec des mises à jour trimestrielles. Les perspectives suivantes sont une mise à jour de nos perspectives précédentes de février 2021.

Hypothèses des perspectives pour 2021 actualisées

Current Previous Light Vehicle Production (millions of units)

North America

Europe

China 15.6

18.5

24.7 15.9

18.5

24.0 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals

1 euro equals U.S. $0.797

U.S. $1.201 U.S. $0.770

U.S. $1.210

Perspectives pour 2021 actualisées

Current Previous Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $16.5 - $17.1 billion

$12.0 - $12.4 billion

$5.6 - $5.9 billion

$6.7 - $7.0 billion $16.5 - $17.1 billion

$11.6 - $12.0 billion

$5.8 - $6.1 billion

$6.5 - $6.8 billion Total Sales $40.2 - $41.8 billion $40.0 - $41.6 billion Adjusted EBIT Margin(3) 7.2% - 7.6% 7.1% - 7.5% Equity Income (included in EBIT) $120 - $150 million $85 - $115 million Interest Expense, net Approximately $100 million Approximately $110 million Income Tax Rate(4) Approximately 23% Approximately 23% Net Income attributable to Magna(5) $2.2 - $2.4 billion $2.1 - $2.3 billion Capital Spending Approximately $1.6 billion Approximately $1.6 billion Notes:

(3) Adjusted EBIT Margin is the ratio of Adjusted EBIT to Total Sales

(4) The Income Tax Rate has been calculated using Adjusted EBIT and is based on current tax legislation

(5) Net Income attributable to Magna represents Net Income excluding Other expense (income), net

Nos perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées à d'autres fins. Bien que considérées comme raisonnables par Magna à la date du présent document, les perspectives pour 2021 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent se révéler inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu'énoncées dans le présent document. Les risques identifiés dans la section « Énoncés prospectifs » ci-après représentent les principaux facteurs qui, de notre avis, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes.

Principaux facteurs de notre activité

Nos résultats d'exploitation dépendent principalement des niveaux de production de voitures et de camionnettes en Amérique du Nord, en Europe et en Chine déployés par nos clients. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les grands fabricants d'équipements d'origine (« OEM »), nous ne fournissons pas de systèmes ni de composants pour chaque véhicule, et la valeur de notre contenu n'est pas non plus constante d'un véhicule à l'autre. En conséquence, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de notre contenu sur des programmes spécifiques de production de véhicules, sont également des facteurs importants de nos résultats.

Les volumes de production des OEMs sont généralement alignés sur les niveaux de vente des véhicules, et donc affectés par l'évolution de ces niveaux. Outre les niveaux de vente de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par toute une série de facteurs, dont : les conditions économiques et politiques générales, les interruptions de main-d'œuvre, les accords de libre-échange, les tarifs, les valeurs relatives des devises, les prix des produits de base, les chaînes d'approvisionnement, les infrastructures, la disponibilité et le coût relatif de la main-d'œuvre qualifiée, les considérations réglementaires, y compris celles relatives aux émissions environnementales et aux normes de sécurité, ainsi que d'autres facteurs. En outre, la COVID-19 a une incidence continue sur les volumes de production de véhicules, notamment au travers des ordres de confinement à domicile qui limitent la production, de l'absentéisme accru des employés, ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnement.

Les niveaux globaux de ventes de véhicules subissent de plein fouet les fluctuations du niveau de confiance des consommateurs, lequel peut à son tour être affecté par les perceptions des consommateurs et les tendances générales liées aux marchés de l'emploi, du logement et des actions, ainsi que par d'autres facteurs macroéconomiques et politiques. Les facteurs annexes ayant généralement des effets sur les niveaux de vente de véhicules, et donc sur les volumes de production, comprennent : les taux d'intérêt et/ou la disponibilité du crédit ; les prix du carburant et de l'électricité ; les taux de change relatifs ; les restrictions réglementaires à l'utilisation des véhicules dans certaines grandes métropoles ; ainsi que d'autres facteurs. Par ailleurs, la COVID-19 a une incidence continue sur les ventes de véhicules, y compris par le biais des ordres de confinement à domicile, qui restreignent les opérations des concessionnaires automobiles, et pourrait impacter les ventes de véhicules en cas de baisse de confiance des consommateurs due à la détérioration du revenu des ménages.

RAPPROCHEMENT DES MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Adjusted EBIT The following table reconciles net income to Adjusted EBIT: For the three months ended March 31, 2021 2020 Net Income $ 622 $ 252 Add: Interest expense, net 23 17 Other income, net (58 ) — Income taxes 183 134 Adjusted EBIT $ 770 $ 403 Adjusted EBIT as a percentage of sales (“Adjusted EBIT margin”) Adjusted EBIT as a percentage of sales is calculated in the table below: For the three months ended March 31, 2021 2020 Sales $ 10,179 $ 8,657 Adjusted EBIT $ 770 $ 403 Adjusted EBIT as a percentage of sales 7.6 % 4.7 % Adjusted diluted earnings per share The following table reconciles net income attributable to Magna International Inc. to adjusted diluted earnings per share: For the three months ended March 31, 2021 2020 Net income attributable to Magna International Inc. $ 615 $ 261 Add (deduct): Other income, net (58 ) — Tax effect on Other income, net 9 — Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 566 $ 261 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 303.6 302.7 Adjusted diluted earnings per share $ 1.86 $ 0.86

Certaines des mesures financières prospectives mentionnées ci-dessus sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement entre ces mesures prospectives et les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire pourrait potentiellement induire en erreur et serait peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période future. L'ampleur de ces éléments peut toutefois être significative.

Ce communiqué de presse, ainsi que notre rapport de gestion sur nos résultats d'exploitation et notre situation financière, et nos états financiers intermédiaires, sont disponibles dans la rubrique Investor Relations (Relations avec les investisseurs) de notre site Web à l'adresse www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans SEDAR (Système d'analyse et de récupération électronique des documents) qui peut être consulté sur le site www.sedar.com , ainsi qu'EDGAR (Système de collecte, d'analyse et de récupération des données électroniques) de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, qui peut être consulté sur le site www.sec.gov .

Nous tiendrons une conférence téléphonique à l'intention des analystes et actionnaires intéressés pour discuter de nos résultats du premier trimestre clos au 31 mars 2021 le jeudi 6 mai 2021 à 7h00 HNE. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général. Le numéro à composer pour accéder à cette conférence à partir de l'Amérique du Nord est le 1-800-954-0686. Les personnes appelant depuis l'étranger doivent composer le 1-416-981-9017. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant le début de la conférence. Nous retransmettrons également la conférence sur le site www.magna.com. La présentation accompagnant la conférence, ainsi que le récapitulatif de nos états financiers, seront disponibles sur notre site Web jeudi avant la conférence.

NOTRE ENTREPRISE (6)

Magna est plus que l'un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une société spécialisée dans les technologies de la mobilité, dotée d'une équipe mondiale à l'esprit entrepreneurial de 158 000 employés et d'une structure organisationnelle conçue pour innover comme une start-up. Avec plus de 60 ans d'expertise et une approche systémique de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication qui touche presque tous les aspects du véhicule, nous sommes positionnés pour soutenir l'avancée de la mobilité dans une industrie en pleine transformation. Notre réseau mondial comprend 347 sites de fabrication et 84 centres de développement, d'ingénierie et de vente de produits dans 28 pays.

Pour tout complément d'information sur Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), veuillez consulter le site www.magna.com ou nous suivre sur Twitter @MagnaInt.

(6) Les chiffres relatifs aux opérations de fabrication, au développement de produits, aux centres de vente et d'ingénierie et aux effectifs comprennent certaines opérations comptabilisées selon la méthode de mise en équivalence.



ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Ces déclarations visent à fournir des informations sur les attentes et les plans actuels de la direction, et peuvent se révéler inappropriées dans d'autres cas. Les énoncés prospectifs peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, objectifs stratégiques ou résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à tout ce qui précède, et d'autres déclarations qui ne sont pas des récits de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « susceptible de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « planifier », « viser », « prévoir », « perspective », « estimer », « cibler » et des expressions similaires suggérant des résultats ou événements futurs pour identifier les énoncés prospectifs. Le tableau suivant identifie les énoncés prospectifs importants contenus dans le présent document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ces énoncés prospectifs. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous :

Material Forward-Looking Statement Material Potential Risks Related to Applicable Forward-Looking Statement Total Sales

Segment Sales Mandatory stay-at-home orders and other restrictions to help contain COVID-19 spread could impact vehicle sales, vehicle production and our own production

Economic impact of COVID-19 on consumer confidence

Supply disruptions, including as a result of a semiconductor chip shortage currently being experienced in the industry and shortages of, or supply constraints on, certain critical materials such as chemicals for seating foam, resins for plastic components, rubber as well as certain types of steel

Concentration of sales with six customers

Shifts in market shares among vehicles or vehicle segments

Shifts in consumer “take rates” for products we sell Adjusted EBIT Margin

Net Income Attributable to Magna Same risks as for Total Sales and Segment Sales above

Operational underperformance

Higher costs incurred to mitigate the risk of supply disruptions, including: materials price increases; higher-priced substitute supplies; premium freight costs to expedite supply of materials; production inefficiencies due to production lines being stopped/restarted unexpectedly based on customers’ production schedules; and, potential fines/penalties if customer production is disrupted

Price concessions

Tax risks Equity Income Same risks as Adjusted EBIT Margin and Net Income Attributable to Magna

Risks related to conducting business through joint ventures

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement et reposent sur des hypothèses et analyses que nous avons faites à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, ainsi que d'autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler de tels énoncés prospectifs, ceux-ci ne constituent nullement une garantie de rendement ou de résultats futurs. Outre les facteurs susmentionnés, la question de savoir si les résultats et développements réels seront conformes à nos attentes et prédictions dépend d'un certain nombre de risques, d'hypothèses et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, y compris, sans s'y limiter :

Risks Related to the Automotive Industry

economic cyclicality;

regional production volume declines, including as a result of the COVID-19 pandemic;

intense competition;

potential restrictions on free trade;

trade disputes/tariffs; Customer and Supplier Related Risks

concentration of sales with six customers;

emergence of potentially disruptive Electric Vehicle OEMs;

OEM consolidation and cooperation;

shifts in market shares among vehicles or vehicle segments;

shifts in consumer "take rates" for products we sell;

quarterly sales fluctuations;

potential loss of any material purchase orders;

a deterioration in the financial condition of our supply base, including as a result of the COVID-19 pandemic; Manufacturing Operational Risks

product and new facility launch risks;

operational underperformance;

restructuring costs;

impairment charges;

labour disruptions;

COVID-19 shutdowns;

supply disruptions and applicable costs related to supply disruption mitigation initiatives, including as a result of the COVID-19 pandemic;

climate change risks;

attraction/retention of skilled labour; IT Security/Cybersecurity Risk

IT/Cybersecurity breach;

Product Cybersecurity breach; Pricing Risks pricing risks between time of quote and start of production;

price concessions;

commodity cost volatility;

declines in scrap steel/aluminum prices; Warranty / Recall Risks

costs related to repair or replacement of defective products, including due to a recall;

warranty or recall costs that exceed warranty provision or insurance coverage limits;

product liability claims; Acquisition Risks

inherent merger and acquisition risks;

acquisition integration risk; Other Business Risks

risks related to conducting business through joint ventures;

our ability to consistently develop and commercialize innovative products or processes;

our changing business risk profile as a result of increased investment in electrification and autonomous driving, including: higher R&D and engineering costs, and challenges in quoting for profitable returns on products for which we may not have significant quoting experience;

risks of conducting business in foreign markets;

fluctuations in relative currency values;

tax risks;

reduced financial flexibility as a result of an economic shock;

changes in credit ratings assigned to us; Legal, Regulatory and Other Risks antitrust risk;

legal claims and/or regulatory actions against us; and

changes in laws and regulations, including those related to vehicle emissions.

Lors de l'évaluation des déclarations ou informations prospectives, le lecteur est averti qu'il ne doit pas se fier indûment aux informations ou déclarations de nature prospective. De plus, les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les événements ou les résultats réels de ceux indiqués par de tels énoncés prospectifs, ce qui comprend les risques, hypothèses et incertitudes susmentionnés qui sont :

discutés sous le titre « Industry Trends and Risks » (Tendances et risques du secteur) de notre rapport de gestion ; et

exposés dans notre formulaire d'information annuel déposé auprès des commissions des valeurs mobilières au Canada, dans notre rapport annuel sur formulaire 40-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que dans les dépôts ultérieurs.

Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d'atténuation des risques concernant certains facteurs, également consultable dans notre formulaire d'information annuel.