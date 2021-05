Assemblée Générale de Faurecia : 1ère assemblée générale à la suite du changement de structure actionnariale, toutes les résolutions approuvées dont le paiement d'un dividende de 1€

English French

Nanterre (France), 31 mai 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE FAURECIA

PREMIÈRE ASSEMBLÉE À LA SUITE DU CHANGEMENT DE STRUCTURE ACTIONNARIALE

TOUTES LES RÉSOLUTIONS APPROUVÉES DONT LE PAIEMENT D’UN DIVIDENDE DE 1€

Lors de l’assemblée générale mixte de Faurecia qui s’est tenue ce jour à huis clos sous la présidence de Michel de Rosen, l’ensemble des résolutions présentées a été adopté.

Cette assemblée générale est la première réunion des actionnaires de Faurecia depuis l’élargissement significatif de sa base actionnariale, consécutive à la distribution par PSA/Stellantis à ses actionnaires de la participation jusqu’alors détenue dans Faurecia.

Composition du Conseil d’administration

L’assemblée des actionnaires a approuvé les résolutions suivantes :

Ratification de la cooptation de Jean-Bernard Lévy en qualité d’administrateur,

Renouvellements pour quatre ans des mandats d’administrateur de Penelope Herscher, de Valérie Landon et de Patrick Koller, Directeur général de Faurecia,

Nomination pour la même durée de la société Peugeot 1810, véhicule de la famille Peugeot dédié à la gestion des participations automobiles, avec Robert Peugeot en tant que représentant permanent.





A l’issue de l’assemblée, le Conseil d’administration de Faurecia est composé de 13 membres, dont 82% d’indépendants, 46% de femmes et de deux administrateurs représentant les salariés. Le détail de la composition du Conseil d’administration et des Comités spécialisés du Conseil d’administration est disponible sur www.faurecia.com

Approbation du dividende de 1€ qui sera mis en paiement le 7 juin 2021

L’assemblée a, par ailleurs, approuvé le paiement d’un dividende de 1 euro brut par action, payable en numéraire. Le détachement du coupon interviendra le 3 juin 2021 (avec une « record date » le 4 juin 2021) et le paiement du dividende sera effectué le 7 juin 2021.



La décision de renouer avec le versement d'un dividende en 2021 reflète la confiance de Faurecia dans ses perspectives de croissance rentable et de génération de trésorerie. Elle reflète également la stratégie du Groupe qui consiste à retrouver une trajectoire de versement de dividendes durable et progressive, conforme à ses pratiques historiques, et à offrir une rémunération juste et attractive à ses actionnaires.

Nouvelles perspectives à la suite du changement de structure actionnariale

Au cours de cette assemblée générale, Patrick Koller, Directeur général, et Michel Favre, Directeur financier, ont commenté les résultats de 2020 et ont présenté aux actionnaires les nouvelles perspectives du Groupe axées autour de quatre grands enjeux : électrification, économie circulaire, architecture électronique et enjeux ESG. Les objectifs et les ambitions de chiffre d’affaires, de rentabilité et de génération de trésorerie à horizon 2022 et 2025 ont également été détaillés.

Michel de Rosen, Président du Conseil d’administration de Faurecia, a déclaré : « Cette première assemblée générale en tant que société non contrôlée marque une étape importante pour le Groupe. Je tiens à remercier tous nos actionnaires, dont ceux nombreux qui nous ont rejoints depuis la distribution des actions détenues par PSA/Stellantis, pour leur soutien qui s’est traduit aujourd’hui par l’approbation de l’ensemble de nos résolutions. Cette marque de confiance conforte la Société dans la mise en œuvre de sa stratégie orientée vers la création de valeur autour du Cockpit du Futur et de la Mobilité Durable. »

L’intégralité de la retransmission de l’assemblée, la présentation diffusée lors de cette assemblée ainsi que les résultats des votes des résolutions sont disponibles sur le site internet de Faurecia : https://www.faurecia.com/investisseurs/actionnaires-individuels/assemblees-generales

Prochains événements :

26 juillet 2021 : annonce des résultats du S1 2020 (avant ouverture des marchés)

26 octobre 2021 : annonce des ventes du T3 2020 (avant ouverture des marchés)

Contact Presse Contact Analystes/Investisseurs Eric FOHLEN-WEILL

Directeur de la communication corporate

Tél. : +33 (0)1 72 36 72 58

eric.fohlen-weill@faurecia.com Marc MAILLET

Directeur des Relations investisseurs

Tél. : +33 (0)1 72 36 75 70

marc.maillet@faurecia.com

À propos de Faurecia

Fondé en 1997, Faurecia est devenu un acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. Avec 266 sites industriels, 39 centres de R&D et 114 000 collaborateurs répartis dans 35 pays, Faurecia est un leader mondial dans ses quatre domaines d’activités : Seating, Interiors, Clarion Electronics et Clean Mobility. Son offre technologique forte fournit aux constructeurs automobiles des solutions pour le Cockpit du futur et la Mobilité durable. En 2020, le Groupe a réalisé 14,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Faurecia est coté sur le marché Euronext et fait partie de l’indice CAC Next20. Pour en savoir plus : www.faurecia.com

