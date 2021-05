COMMUNIQUE DE PRESSE: BIGBEN: Forte hausse des Résultats annuels 2020/21:

English French

Bigben Communiqué de presse

Lesquin, 31 mai 2021 18h00

Forte hausse des Résultats annuels 2020/21 :

Chiffre d’Affaires : 292, 8 M€ (+ 11 , 1 %)

ROC : 36,2 M€ (+52,9%), soit 12,4% du CA

Proposition d’un dividende de 0,30 €

Objectifs 2021/2022 :

C A entre 300 et 320 M€

MOC(1) de 13%

Révision à la hausse des objectifs 2022/23 :

C A entre 360 et 39 0 M€

MOC(1) > 14%

BIGBEN INTERACTIVE (ISIN FR0000074072) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés et audités pour

l’exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 31 mai 2021.

Consolidés en M€ IFRS 2020/21 2019/20 Var. Chiffre d’affaires 292,8 263,5 +11,1%



Marge Brute (2)

En % du CA







EBITDA (3)

En % du CA



121,8

41,6%







67,6

23,1%



108,9

41,3%







52,5

19,9% +11,8%











+28,8% Résultat opérationnel courant

En % du CA







Eléments non récurrents 36,2

12,4%







(6,4) 23,7

9,0%







(2,9)



+52,9%











Résultat opérationnel

En % du CA 29,8

10,2% 20,8

7,9% +43,3% Résultat financier

Dont gain (perte) de change (2,7)

(1,2) (1,1)

0,3 Résultat avant impôt

En % du CA 27,1

9,3% 19,7

7,5% +37,3% Impôt sur les Résultats (8,2) (3,5) Résultat net de la période

En % du CA 18,9

6,5% 16,2

6,2% +16,4%



Dont Part des minoritaires 4,2 0,1

(1) MOC = Marge Opérationnelle Courante = Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires

(2) Marge brute = Chiffre d’affaires- Achats consommés ; les autres produits opérationnels se retrouvent entre la Marge Brute et l’EBITDA.

(3) EBITDA = Résultat d’exploitation courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels





Hausse de 52,9% de la rentabilité opérationnelle courante

Sur son exercice 2020/21, BIGBEN réalise une progression de 11,1% de son chiffre d’affaires qui atteint

292,8 M€, dépassant la fourchette haute de l’objectif fixée à 290 M€. Cette croissance s’appuie sur la performance de Nacon Gaming, tandis que Bigben Audio/Telco a démontré sa résilience en limitant sa baisse d’activité tout en optimisant ses marges.

Le taux de marge brute augmente à 41,6%, grâce aux performances de Nacon et à un mix-produits Audio/Telco plus favorable aux marques premium.

Le Résultat Opérationnel Courant fait un bond de 52,9% à 36,2 M€, soit 12,4% du chiffre d’affaires.

Après prise en compte de charges non récurrentes de 6,4 M€ relatives aux plans d’actions gratuites, d’une charge financière nette de 2,7 M€ et d’un impôt sur les résultats de 8,2 M€, le Résultat Net de la période ressort en hausse de 16,4% à 18,9 M€, soit 0,95€ par action (contre 0,82€ au 31 mars 2020) (4).

(4) Sur la base du nombre d’actions aux 31 mars 2021 et 31 mars 2020





Analyse des performances par secteurs d’activité

NACON GAMING BIGBEN AUDIO/TELCO Consolidés en M€ IFRS 2020/21 2019/20 (5) Var. 2020/21 2019/20 Var. Chiffre d’affaires 177,8 129,4 +37,4% 115,0 134,1 -14,2% Marge Brute (2) 93,5 79,1 +18,3% 28,3 29,9 -5,1% En % du CA 52,6% 61,1% 24,6% 22,3% EBITDA (3) 60,3 48,4 +24,7% 7,3 4,1 +76,4% En % du CA 33,9% 37,4% 6,3% 3,1% Résultat opérationnel courant 32,5 22,6 +43,8% 3,7 1,1 +245,2% En % du CA 18,3% 17,5% 3,2% 0,8%

(5) Nacon a été créé en juillet 2019 et a démarré son activité en octobre 2019 suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 ont été constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.





En 2020/21, Nacon Gaming affiche un chiffre d’affaires de 177,8 M€, soit une hausse de 37,4% portée par un triplement des ventes du back catalogue (31,0 M€), par le succès des accessoires premium et par l’implantation réussie aux USA des casques RIG®.

Les séquences de confinement ont fortement impacté les réseaux de distribution de Bigben Audio/Telco qui a démontré sa résilience en limitant la baisse de son chiffre d’affaires à 115,0 M€ (-14,2%) et en retrouvant le chemin de la croissance (+5,2% de chiffre d’affaires) au 4ème trimestre 2020/21. Un mix produits Audio/Telco orienté vers les marques premium a permis d’améliorer la marge brute à 24,6% du chiffre d’affaires (vs. 22,3% en 2019/20). Fort d’une réduction de 18,2% des charges externes, l’EBITDA augmente de 76,4% à 7,3 M€ permettant de tripler le Résultat Opérationnel Courant à 3,7 M€.

Structure bilancielle solide avec une trésorerie disponible de 177,8 M€

Au 31 mars 2021, BIGBEN présente une structure bilancielle particulièrement solide avec des capitaux propres qui s’établissent à 302,0 M€.

La trésorerie disponible progresse de 59,7 M€ pour s’établir à 177,8 M€ grâce notamment à la levée de fonds de 87,3 M€ engendrée par l’émission d’obligations Bigben échangeables en actions Nacon.

En contrepartie, les dettes qui intègrent la totalité de l’emprunt obligataire s’établissent à 145,6 M€, générant une trésorerie nette positive de 32,2 M€.

Perspectives 2021/22 portées par l’essor de Nacon

La bonne orientation de l’activité Gaming conduit Nacon à avancer à l’exercice 2021/22 ses objectifs 2022/23(6). Cette évolution favorable permet à BIGBEN d’annoncer pour l’exercice 2021/22 en cours, un objectif de chiffre d’affaires entre 300 et 320 M€ avec une MOC(1) de 13%.

Pour atteindre ses objectifs, Nacon Gaming s’appuiera sur :

La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;

Le lancement de nouveaux jeux ;

La dynamique commerciale des accessoires qui bénéficiera notamment de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®.





Par ailleurs, le Groupe BIGBEN entend confirmer le retour à la croissance de Bigben Audio/Telco grâce à :

Un marché tiré vers le haut de gamme avec le déploiement progressif de la 5G ;

La conquête de nouveaux canaux de vente pour les mobiles ;

L’enrichissement des gammes d’accessoires Just Green® et Force® pour mobiles ainsi que le lancement de nouveaux produits Audio.





Révision à la hausse des objectifs annuels 2022/23

Grâce aux perspectives de Nacon Gaming qui relève ses objectifs 2022/23(6), le Groupe BIGBEN rehausse les objectifs de son plan « BIGBEN 2023 », avec pour 2022/23 :

un chiffre d’affaires compris entre 360 et 390 M€ (contre 350 M€ initialement prévus)

une MOC(1) supérieure à 14% (contre 13% précédemment).

Dividende 2021

Au regard de la qualité des Résultats financiers de l’exercice 2020/21 et de la confiance dans les perspectives, le Conseil d’Administration de Bigben Interactive a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de soumettre au vote de l’Assemblée Générale qui se réunira le 30 juillet 2021, un dividende de 0,30 € par action au titre de l’exercice 2020/21.

Rachat d’actions

La société entend poursuivre ses rachats d’actions sur l’exercice 2021/22.

(6) Communiqué de presse Nacon du 31 mai 2021





Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Ordinaire : 30 juillet 2021

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse





A PROPOS DE BIGBEN INTERACTIVE







CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21

292,8 M€











EFFECTIF

Environ 920 collaborateurs











INTERNATIONAL

23 filiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays

www.bigben-group.com



Bigben est un acteur européen de l’édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d’accessoires mobiles et gaming, ainsi que de produits audio. Reconnu pour ses capacités d’innovation et sa créativité, le groupe ambitionne de devenir l’un des leaders européens dans chacun de ses marchés.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indice : CAC Mid & Small – Éligible SRD long

ISN : FR0000074072 ; Reuters : BIGPA ; Bloomberg : BIGFP







