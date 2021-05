Statement of transactions in own shares from May 24, 2021 to May 28, 2021 KEPLER CHEUVREUX

Aggregated presentation by day and by market

Name of the issuer Identity code of the Issuer Day of the transaction Identity code of the financial instrument Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares* Market (MIC Code)

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/24/2021 FR0000054470 50,000 58.4938 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/25/2021 FR0000054470 50,000 57.9738 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/26/2021 FR0000054470 80,000 58.3821 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/27/2021 FR0000054470 50,000 60.1523 XPAR

UBISOFT ENTERTAINMENT 969500I7C8V1LBIMSM05 5/28/2021 FR0000054470 59,000 60.3988 XPAR

* Rounded to two decimal places TOTAL 289,000 59.0488

Details per transaction

Name of the Issuer Identity code of the Issuer (Legal Entity Identifier) Name of the Broker Identity code of the Broker Day/time of the transaction (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Market (MIC Code) Reference number of the transaction Purpose of the buyback

