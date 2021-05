COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: Résultats annuels 2020/21 en forte hausse

English French

Nacon Communiqué de presse

Lesquin, 31 mai 2021, 18h00

Résultats annuels 2020/21 en forte hausse

Chiffre d’affaires : 177,8 M€ (+ 37,4%)

ROC : 32,5 M€ (+43,8%), soit 18,3% du CA

Objectifs 2021/22 :

Chiffre d’affaires entre 180 et 200 M€

MOC* de 20%

Objectifs 2022/23 :

Relèvement du CA entre 230 et 260 M€ (vs. 180-200 M€)

Confirmation d’une MOC* > 20%

NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu’arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu en date du 31 mai 2021.

Consolidés en M€ IFRS 2020/21 2019/20(3) Var. Chiffre d’affaires 177,8 129,4 +37,4%



Marge Brute (1)

En % du CA







EBITDA (2)

En % du CA



93,5

52,6%







60,3

33,9%



79,1

61,1%







48,4

37,4% +18,3%











+24,7% Résultat opérationnel courant

En % du CA







Eléments non récurrents 32,5

18,3%







(5,1) 22,6

17,5%







(2,0)



+43,8%











Résultat opérationnel

En % du CA 27,5

15,4% 20,6

15,9% +33,5% Résultat financier



(1,5)



(0,6)



Résultat avant impôt

En % du CA 26,0

14,6% 20,0

15,4% +30,1% Impôt sur les Résultats (7,7) (4,7) Résultat net de la période

En % du CA 18,2

10,3% 15,3

11,8% +19,6%





(1) Marge brute = Chiffre d’affaires - Achats consommés.

(2) EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

(3) Nacon a été créé en juillet 2019 et a démarré son activité en octobre 2019 suite à l’apport partiel d’actifs de l’activité Gaming à Nacon par Bigben Interactive. Les actifs et passifs apportés ont été comptabilisés à leur valeur comptable. Les comptes consolidés de Nacon au 31 mars 2020 ont été constitués de 6 mois de « comptes combinés » de l’activité Gaming établis à partir des livres comptables de la société Bigben Interactive et de ses filiales Gaming couvrant la période d’avril 2019 à septembre 2019 auxquels ont été additionnés les flux et éléments du nouvel ensemble couvrant la période d’octobre 2019 à mars 2020.





Dépassement des objectifs

En 2020/21, NACON réalise un chiffre d’affaires de 177,8 M€, en hausse de 37,4%, portée par le succès des accessoires premium, l’implantation réussie aux USA, et par un triplement des ventes du back catalogue.

Le Résultat Opérationnel Courant bondit de 43,8% à 32,5 M€, soit 18,3% du Chiffre d’affaires.

Après déduction des charges liées aux plans d’actions gratuites pour 5,1 M€, d’un résultat financier de

(1,5) M€ et d’impôts sur les bénéfices de (7,7) M€, le Résultat Net de la période ressort à 18,2 M€,

soit + 19,6%.

Un cash-flow opérationnel de 55,7 M€

En 2020/21, le cash-flow opérationnel grimpe de 146% à 55,7 M€, permettant de couvrir la quasi-totalité des CAPEX (56,4 M€) en hausse de 13,6 M€. Après prise en compte de ces investissements et des remboursements d’emprunts bancaires à hauteur de 12,9 M€, la trésorerie s’élève à 96,7 M€ (110,9 M€ fin mars 2020). La trésorerie nette des dettes financières reste à un niveau élevé à 41,9 M€ contre 42,8 M€ à fin mars 2020.

Perspectives 2021/22 : Relèvement des objectifs

NACON anticipe, sur un marché dynamisé par de nouvelles consoles, une année de progression de l’activité et de la rentabilité qui devrait reposer sur :

La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;

le lancement de nouveaux jeux vidéo dont les très attendus RIMS Racing, Roguebook, Vampire: The Masquerade ® – Swansong, Blood Bowl 3 ® , et WRC ® 10 ;

– Swansong, Blood Bowl 3 , et WRC 10 ; La dynamique commerciale des accessoires (casques premium, manettes PlayStation®4 et Pro Compact pour Xbox®) qui bénéficiera de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox®





La bonne orientation de l’activité conduit NACON à avancer à l’exercice 2021/22 les objectifs 2022/23 avec un chiffre d’affaires désormais compris entre 180 et 200 M€ et un taux de ROC de 20%.

Objectifs annuels 2022/23

Les fonds levés lors de l’IPO ont permis l’acquisition de studios et le développement de jeux majeurs (dont Test Drive Unlimited Solar Crown, Steelrising, The Lord of the Rings™: Gollum™...) dont les sorties auront lieu à partir de l’exercice 2022/23. Fort de son avance sur son plan de développement, NACON relève ainsi fortement son objectif 2022/23 de chiffre d’affaires, désormais compris entre 230 et 260 M€ (contre 180 et

200 M€ initialement) tout en confirmant une MOC* supérieure à 20%.

Dividende annuel

Conformément à l’engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l’exercice 2020/2021.

*MOC = Marge Opérationnelle Courante = Taux de ROC = Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale Ordinaire : vendredi 30 juillet 2021

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021/22 : Lundi 26 juillet 2021, après Bourse





A PROPOS DE NACON







CHIFFRE D’AFFAIRES 2020-21

177,8 M€











EFFECTIF

Plus de 600 collaborateurs











INTERNATIONAL

18 filiales et un réseau de distribution dans 100 pays

https://corporate.nacongaming.com/



NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 11 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 30 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques.







Société cotée sur Euronext Paris, compartiment B – Indices : CAC Mid&Small

ISIN : FR0013482791 ; Reuters : NACON.PA ; Bloomberg : NACON:FP







CONTACT PRESSE

Cap Value – Gilles Broquelet gbroquelet@capvalue.fr - +33 1 80 81 50 01





Pièce jointe