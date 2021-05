GROUPE IRD :MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2021

GROUPE IRD

Société anonyme au capital de 44 274 913,25 €

Siège social : 40, rue Eugène Jacquet – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

456 504 877 RCS LILLE METROPOLE

Euronext - Compartiment C - Code Isin FR 0000124232

COMMUNIQUE

Mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Ordinaire d u 2 2 juin 2 0 2 1

A compter de ce 1er juin 2021, les documents et renseignements énumérés à l’article R 225-83 du Code de commerce, contenus dans un ou plusieurs documents, sont consultables au siège de la Société et sur son site internet www.groupeird.fr

Tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la Société de lui envoyer les documents et renseignements mentionnés aux articles R 225-81 et R 225-83, les titulaires de titres au porteur devant justifier d’une attestation d’inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Tout actionnaire peut prendre connaissance, au siège social des documents et renseignements énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83 du code de commerce.

Marcq-en-Barœul, le 1er juin 2021

Pièce jointe