Marc Massiot est nommé administrateur de Guerbet

Villepinte (France), le 31 mai 2021 (18:00 CET) – Guerbet (FR0000032526 GBT), un leader mondial en imagerie médicale, annonce l’élection de Marc Massiot en qualité d’administrateur pour une durée de six années. Cette résolution a été adoptée par l’Assemblée Générale des actionnaires de Guerbet qui s’est tenue le 28 mai.

Marc Massiot, 60 ans, est le dirigeant fondateur d’Enaxante, conseil aux entreprises et formation dans le domaine de la santé et d’Espace Santé Saint Bernard – cabinet de kinésithérapie et d’ostéopathie.

Diplômé de Masso-Kinésithérapie, d’Ostéopathie, Cadre de Santé, Master 2 Recherche en Sciences de l’Education et Management et Budget de l’EM Lyon, Marc Massiot a précédemment occupé des fonctions de direction dans des entreprises de dispositifs médicaux.

Il a également exercé des activités d’enseignement pour les cadres de santé et les kinésithérapeutes et a été membre de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil Supérieur des Professions Paramédicales en tant que personnalité compétente auprès du ministère de la Santé.

Marc Massiot est un membre de la famille Guerbet et il est le Secrétaire Général de son Pacte d’actionnaires.

Lors de cette Assemblée, le mandat de Céline Lamort a été renouvelé pour une durée de six années.

Le Conseil d’Administration de Guerbet se compose de douze administrateurs :

- Marie-Claire Janailhac-Fritsch, Présidente

- Marion Barbier

- Olivier Fougère (administrateur salarié)

- Mark Fouquet

- Eric Guerbet

- Didier Izabel

- Céline Lamort

- Nicolas Louvet

- Marc Massiot

- Claire Massiot-Jouault

- Jean-Sébastien Raynaud (administrateur salarié)

- Thibault Viort

