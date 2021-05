English French

Auchan signe un partenariat mondial avec Voltalia et sa filiale Helexia

pour réduire sa consommation d’énergies conventionnelles et s’alimenter en énergie verte

Auchan Retail et Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588) ont signé un accord de partenariat. Voltalia et sa filiale Helexia accompagneront Auchan Retail sur l’ensemble de ses sites pour contribuer à sa transition énergétique et atteindre ses objectifs en matière de climat.

Forts des précédentes collaborations engagées depuis plus de 10 ans dans les services énergétiques et l’approvisionnement en électricité renouvelable (production solaire en toiture et corporate PPAs), et après des tests renouvelés pendant un an sur le terrain dans plusieurs pays, Auchan Retail et Voltalia souhaitent aujourd’hui accélérer et établir un partenariat plus large et plus durable.

Il apportera une contribution déterminante à Auchan Retail pour atteindre ses objectifs de réduction de son empreinte carbone et de sa consommation d’énergies conventionnelles. L’ambition est, d’ici 2030, d’afficher une consommation énergétique constituée à 100% d’énergie renouvelable et d’atteindre une réduction de 40% de l’intensité électrique par rapport à l’année de référence 2014.

Dans tous les pays où Auchan Retail est présent et où Voltalia et Helexia le sont aussi ou sont susceptibles de l’être, une analyse des sites d’Auchan sera menée par Voltalia et Helexia pour formuler des recommandations et arrêter, de concert, le plan d’action nécessaire pour permettre à Auchan Retail d’atteindre ces objectifs.

Le partenariat prévoit une collaboration visant en particulier, pour Helexia : le management de l’énergie, la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, la fourniture d’électricité renouvelable via la réalisation de centrales photovoltaïques sur site en autoconsommation et pour Voltalia : la conclusion de contrats d’achat direct d’énergie verte (Corporate PPA).

Pour Edgard Bonte, Président d’Auchan Retail : « Je me réjouis de ce partenariat stratégique et opérationnel avec Voltalia et Helexia. A fin 2020, les objectifs pris lors de la COP21 en matière de réduction de nos consommations énergétiques ont été atteints. Avec cet accord, nous entamons la deuxième étape de notre trajectoire Energie. Nous accélérons la mise en œuvre de notre feuille de route climat avec des partenaires qui partagent nos valeurs et nos ambitions pour la Planète.»

Pour Sébastien Clerc, Directeur Général de Voltalia : « Ce partenariat global nous permet d’accompagner Auchan Retail afin d’atteindre les objectifs qu’il s’est fixé pour les prochaines années. Cette alliance s’inscrit dans la durée et illustre une volonté partagée et commune d’accélérer la transition énergétique de nos partenaires ».

Pour Benjamin Simonis, Directeur Général Délégué d’Helexia : « Ce partenariat permet la poursuite du remarquable travail effectué par les équipes d’Auchan Retail et de capitaliser sur l’expertise de Voltalia et d’Helexia en bénéficiant de l’excellente couverture géographique du groupe pour accompagner nos clients internationaux. »

A propos de Auchan Retail Présent dans 13 pays, Auchan Retail réunit tous les formats du commerce alimentaire (hypermarché, supermarché, proximité, drive, digital) avec 1985 Points de vente. Auchan Retail met ses clients au coeur de toutes ses orientations en leur proposant une expérience de courses phygitale, qui conjugue magasins physiques avec l'écosystème digital, et des produits exclusifs, de qualité au meilleur prix. Commerçants nouvelle génération, acteurs du bon, du sain et du local, les 179 590 collaborateurs d’Auchan Retail contribuent, par une approche responsable avec les clients, les agriculteurs et les fournisseurs, à permettre à tous de vivre mieux en mangeant mieux.



Pour nous suivre : www.auchan-retail.com - Twitter @auchannews - LinkedIn Auchan Retail





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,4 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 9,7 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de ses plus de 1 130 collaborateurs dans 20 pays sur 4 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables.





A propos d’Helexia (https://www.helexia.green/) Helexia est un Créateur de Centre de Services Energétiques, présent en France et à l’international. Fort des compétences et du professionnalisme de ses 140 collaborateurs, Helexia apporte des solutions innovantes, efficaces et intégrées pour une optimisation énergétique des bâtiments tertiaires, industriels, retail, santé… (production et économie d’énergie) et une réduction des consommations énergétiques des bâtiments. Les services d’Helexia se développent autour de 4 axes : l’économie d’énergie, la production d’énergie, le management de l’énergie ainsi que l’intelligence et la mobilisation énergétique. Helexia est une filiale à 100% de Voltalia.





