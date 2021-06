Terranueva attribue des options

English French

L’ASSOMPTION, Québec, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d’administration de Corporation Terranueva (CSE: TEQ) (« Terranueva » ou la « Société ») annonce l’attribution à ses administrateurs et dirigeants d´un total de 750 000 d'options d'achat d'actions ordinaires permettant l'acquisition d’un nombre identique d'actions ordinaires du capital social de la Société à un prix d’exercice de 0,15 $ par action sur une période de 5 ans.



À PROPOS DE TERRANUEVA

Terranueva s’appuie sur la recherche et développement, l’innovation et l’efficacité opérationnelle pour devenir un acteur incontournable dans l’industrie émergente du cannabis. Son objectif est de fournir sur le marché canadien comme à l’international, du cannabis médicinal et récréatif de première qualité. Pour atteindre son objectif, Terranueva met en oeuvre une approche de production modulaire intégrant les dernières avancées et innovations dans l'automatisation de ces processus. Corporation Terranueva Pharma, sa filiale détenue en propriété exclusive, détient les licences nécessaires de Santé Canada pour exécuter sa mission.

