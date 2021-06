Résultats de l’assemblée des actionnaires de Geekco

English French

LAVAL, Québec, 31 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Geekco Technologies – (la « Société » ou « Geekco ») (TSX-V: GKO; OTCQB: GKOTF), est heureuse d’annoncer les résultats de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s’est tenue le 31 mai 2021. Les actionnaires ont, à la majorité des voix, approuvé une résolution visant l’élection des administrateurs suivants : Sylvain Aird, Vincenzo Guzzo, Nadira Hajjar, Henri Harland et Daniel Perry. Les actionnaires, à la majorité des voix, ont également procédé à la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeurs de la Société, ainsi qu’approuvé le régime amendé d’attribution d’options d’achat d’actions à nombre fixe de la Société et le quorum amendé pour les assemblées des actionnaires de la Société. Les actionnaires, incluant ceux désintéressés, à la majorité des voix dans tous les cas, ont approuvé le nouveau régime d’unités d’actions incessibles à nombre fixe de la Société.



À PROPOS DE GEEKCO

Geekco se positionne à l'avant-garde des médias sociaux en offrant FlipNpik, un réseau social collaboratif qui vise à promouvoir l’achat local, contribuant ainsi à l’amélioration de l’économie locale et à la qualité de vie des citoyens, et qui récompense la contribution de valeur avec tous les utilisateurs actifs. L’écosystème et l’application mobile FlipNpik mettent à profit le levier de la communauté de consommateurs, créateurs de contenu et influenceurs pour stimuler l’achat local et dynamiser la visibilité des commerces locaux. En échange, les utilisateurs actifs qui créent et partagent du contenu numérique au sein de la plateforme reçoivent des « Flip Social » qu’ils utilisent pour obtenir des récompenses et/ou consommations offertes par les partenaires stratégiques et commerces locaux.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Corporation Geekco Technologies

Henri Harland, président du conseil d'administration

Téléphone : (514) 246-9734