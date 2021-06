NFT市場を変革するバンドロイヤリティ

Japanese Korean

ニューヨーク発, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- インベスターワイヤ (InvestorWire) 経由 -- バンドロイヤリティ (BAND Royalty) は本日、ネットワークニューズワイヤ (NetworkNewsWire: NNW) が配信した特集記事に掲載されたと発表した。NNWは、インベスターブランドネットワーク (InvestorBrandNetwork: IBN) 傘下の50を超える信頼あるブランドの1つで、非上場企業・上場企業に関する多面的な金融ニュースや出版物を取り扱う。



全文は、「NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists」(英語) を閲覧されたい。(https://nnw.fm/dvON4)

現在、個人投資家が音楽業界と関わりを持つには、上場音楽会社の株式を購入する、音楽著作権を売買するファンドに投資する、ロイヤルティ権を競売するウェブサイトを介して投資するなどの手段があるが、大抵ドル6桁の金額が必要になる。多くの投資家が有利な機会と認識するように、バンドロイヤリティはこの状況を変革し、個人投資家がNFTを所有して参加できるようアクセス性を高めている。 音楽NFTの相対取引で約100万ドル (約1億900万円) を獲得した後、バンドロイヤリティは自社ウェブサイトで独自のNFT販売プラットフォームを立ち上げ、今月、初の音楽NFT専用プラットフォームを構築した。同社は、プラットフォーム上でBAND NFT初回シリーズ3,000個へのアクセスを開始したが、その希少性からリリースが調整された。同社は、NFT数を厳しく制御していく計画である。これは、CryptoPunksやHashmasksなどの他の人気の高いNFTプロジェクトと同様で、いずれも流通市場で数百万ドルで取引されている。長期的には、今後18か月間に最大12,000個のBAND NFTを4シリーズでリリースする計画である。

バンドロイヤリティについて

バンドロイヤリティ (BAND Royalty) は、ブロックチェーンで保護されたBAND NFTを提供して、音楽愛好家やファンに一歩進んだ音楽の楽しみを提供している。BAND NFTの所有者は、世界で最も人気のある楽曲から暗号通貨を獲得することができる。この独自の仕組みにより、BANDの音楽カタログが演奏されるたびに、個人が収益を共有することができる。BANDという名前は、共同設立者であるブロックチェーンの専門家、バーナビー・アンデルスン (Barnaby Andersun、BA) とノーブル・ドラコルン (Noble Drakoln、ND) のイニシャルに由来する。

同社の詳細については、https://BandRoyalty.comを閲覧されたい。

投資家への注意: BAND関連の最新のニュースと最新情報は、同社ニュースルーム (https://ibn.fm/BAND) から入手できる。

