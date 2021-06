BAND Royalty Sedang Mengubah Landskap NFT

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay

NEW YORK, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui InvestorWire — BAND Royalty hari ini mengumumkan penempatannya dalam sebuah editorial yang diterbitkan oleh NetworkNewsWire ("NNW"), antara 50+ jenama yang dipercayai dalam InvestorBrandNetwork (“IBN”), syarikat berita dan penerbitan kewangan pelbagai aspek untuk entiti persendirian dan awam.



Untuk melihat penerbitan penuh, “NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists,” sila lawati: https://nnw.fm/dvON4

Buat masa ini, pelabur runcit hanya boleh mendapatkan pendedahan kepada industri muzik dengan membeli saham label muzik awam, melabur dalam dana yang membeli/menjual royalti muzik atau melalui laman web yang melelong hak royalti, biasanya dalam julat dolar enam angka. Bagi perkara yang sering dianggap sebagai peluang tingkat bawah, BAND Royalty mengubah landskap ini dan memberikan akses kepada pelabur runcit untuk mengambil bahagian dengan memiliki NFT. Selepas jualan persendirian NFT muzik yang menghasilkan hampir $1 juta, BAND melancarkan platform jualan NFT sendiri pada laman webnya, mencipta platform NFT muzik sahaja yang pertama pada bulan ini. Syarikat itu membuka akses kepada siri pertama 3,000 NFT BAND pada platformnya, memeringkatkan pelepasan berdasarkan kesukaran untuk didapati. Rancangan syarikat adalah untuk memastikan kiraan NFT mantap, sama seperti projek NFT lain yang popular seperti CryptoPunks dan Hashmasks, yang kedua-duanya telah mencatatkan jualan pasaran sekunder yang mencecah jutaan dolar. Matlamat jangka panjang mereka adalah memiliki maksimum 12,000 NFT BAND merentasi empat siri berbeza untuk dikeluarkan dalam tempoh 18 bulan yang akan datang.

Perihal BAND Royalty

BAND Royalty membolehkan penggemar dan peminat muzik menikmati muzik sehingga tahap seterusnya dengan menawarkan NFT BAND yang membolehkan pemiliknya mendapatkan kripto daripada sesetengah lagu yang paling popular di dunia. Peluang unik ini membolehkan individu berkongsi pendapatan penstriman setiap kali lagu dalam katalog muzik BAND dimainkan. Nama BAND diterbitkan daripada parap pengasas bersamanya, pakar rantaian blok Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND).

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang syarikat ini, lawati https://BandRoyalty.com

NOTA KEPADA PELABUR: Berita dan kemas kini terkini berkaitan BAND tersedia dalam bilik berita syarikat melalui https://ibn.fm/BAND

Perihal NetworkNewsWire

NetworkNewsWire (NNW) merupakan perkhidmatan maklumat yang menyediakan (1) akses kepada pelayan pengagregatan berita dan pensindiketan, (2) NetworkNewsBreaks yang meringkaskan berita dan maklumat korporat, (3) perkhidmatan siaran akhbar yang dipertingkatkan, (4) perkhidmatan pengedaran dan pengoptimuman media sosial serta (5) rangkaian penuh penyelesaian komunikasi korporat. Sebagai syarikat edaran berita dan kandungan kewangan berbilang aspek dengan pasukan wartawan dan penulis penyumbang yang meluas, NNW berada pada kedudukan unik untuk memberikan perkhidmatan kepada syarikat persendirian dan awam yang ingin mencapai hadirin meluas yang terdiri daripada pelabur, pengguna, wartawan dan masyarakat umum. NNW memiliki rangkaian edaran yang semakin berkembang yang terdiri daripada lebih 5,000 gerai pensindiketan utama di seluruh negara. Dengan memintas lebihan beban dalam pasaran hari ini, NNW memberi kliennya kebolehlihatan, pengiktirafan dan kesedaran jenama yang tiada tandingannya.

NNW merupakan tempat berita, kandungan dan maklumat bertumpu.

Untuk menerima peringatan teks SMS daripada NetworkNewsWire, hantar teks “STOCKS” kepada 77948 (Telefon Mudah Alih A.S. Sahaja)

Untuk maklumat lanjut, sila lawati https://www.NetworkNewsWire.com

Sila lihat terma penggunaan penuh dan penafian pada laman web NetworkNewsWire yang berkenaan untuk semua kandungan yang disediakan oleh NNW, apabila diterbitkan atau diterbitkan semula: http://NNW.fm/Disclaimer

NetworkNewsWire (NNW)

New York, New York

www.NetworkNewsWire.com

212.418.1217 Pejabat

Editor@NetworkNewsWire.com

NetworkNewsWire ialah sebahagian daripada InvestorBrandNetwork