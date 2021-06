BAND Royalty改变NFT格局

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay

纽约, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 转发自InvestorWire — BAND Royalty今天公布,面向私人和公共实体的多元金融资讯和出版公司NetworkNewsWire(NNW)发表的一篇社评将其评为InvestorBrandNetwork(IBN)50个最值得信赖品牌之一。



要查看题为《NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists(NFT改写格局,使价值回归音乐艺人)》的报道全文,请访问:https://nnw.fm/dvON4

关于BAND Royalty

BAND Royalty提供区块链安全型BAND NFT代币,让持有者通过全球最流行的歌曲赚取加密货币,从而让音乐爱好者和粉丝将音乐享受提升到新高度。这一独特机会让个人投资者在BAND音乐目录中的歌曲每次被播放时都可分享收入流。“BAND”名称源自其联合创始人、区块链专家Barnaby Andersun(BA)和Noble Drakoln(ND)姓名的首字母。

如需了解更多的公司信息,请访问https://BandRoyalty.com

投资者提示: 有关BAND的最新消息和更新请见公司新闻编辑室:https://ibn.fm/BAND

