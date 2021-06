BAND Royalty 正在改變 NFT 的局勢

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Malay

紐約, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 InvestorWire — BAND Royalty 今天宣佈 NetworkNewsWire(簡稱「NNW」)在發表的社論中談及該公司。NNW 是 InvestorBrandNetwork(簡稱「IBN」)旗下 50 多個備受信賴的品牌之一,是一間以私人和公營實體為對象的多元化財經新聞和出版公司。



如欲查看完整刊物:「NFTs Flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists」,請瀏覽:https://nnw.fm/dvON4

目前,散戶投資者只能透過購買公開音樂出版商上的股票、投資購買/出售音樂版權費的基金,或透過拍賣版權費的網站來涉足音樂產業,但價格通常介乎六位數美元的範圍。在很多人認為是初創機會的情況下,BAND Royalty 正在改變局勢,並讓散戶投資者可透過擁有 NFT 來直接參與。 在一項音樂 NFT 的私人交易帶來接近 100 萬美元之後,BAND 在其網站上推出自己的 NFT 銷售平台,並在本月創立第一個純 NFT 音樂平台。該公司在其平台上推出了首個 3,000 個 BAN NFT 系列的存取權,並基於稀有性分階段發行。公司的計劃是保持 NFT 數量緊張,就像其他受歡迎的 NFT 項目,例如 CryptoPunks 和 Hashmasks,這兩者的二手市場銷售額高達數百萬美元左右。長期目標是在未來的 18 個月內,在四個不同的系列中最多發行 12,000 個 BAND NFT。

關於 BAND Royalty

BAND Royalty 透過提供受區塊鏈保護的 BAND 非同質化代幣,使音樂愛好者和歌迷將音樂的享受提升至一個全新境界,使持有人能夠從世界上一些最受歡迎的歌曲中獲得加密貨幣。每次執行 BAND 音樂目錄中的歌曲時,這種獨特的機會就可以使個人分享收入流。BAND 的名稱來自其聯合創始人、區塊鏈專家 Barnaby Andersun (BA) + Noble Drakoln (ND) 的縮寫。

如欲了解有關公司的更多資訊,請瀏覽 https://BandRoyalty.com

請注意:有關 BAND 的最新新聞和更新載於公司新聞中心:https://ibn.fm/BAND

