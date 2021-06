eQ Asunnot -rahasto sijoittaa yli 300 m€ vuokra-asuntoihin

English Finnish

Lehdistötiedote

1.6.2021, klo 09:00

eQ Varainhoidon ensimmäinen asuntorahasto Erikoissijoitusrahasto eQ Asunnot suljettiin 28.5.2021. Rahastoon kerättiin 100 miljoonaa euroa sijoitussitoumuksia ja se sijoittaa yli 300 miljoonaa euroa vuokra-asuntoihin. Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot sijaitsevat Pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa. Sijoituskohteena ovat kokonaiset kerrostalot ja Rahastossa tulee olemaan noin 1 500 asuntoa.

Sijoitustoiminta on edennyt erinomaisesti ja Rahastolla on jo yli 1000 asuntoa suunnittelu- tai toteutusvaiheessa. eQ Asunnot -rahasto on tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille ja se on rakenteeltaan suljettu rahasto.

eQ Varainhoidon kiinteistösijoitustoiminnan johtaja Tero Estovirta toteaa:

”Olemme jo pitkään sijoittaneet Yhteiskunta- ja Liikekiinteistöihin ja asuntosijoittaminen täydentää kiinteistörahastovalikoimaamme hyvin. Laadukkaita ja hyvillä kulkuyhteyksillä sijaitsevia asuntoja tarvitaan nyt ja jatkossa etenkin isoimmissa kasvukeskuksissa. Asuntomarkkina on pysynyt vakaana ja aktiivisena myös koko korona-ajan. eQ Asunnot -rahaston sijoitustoiminta lähti ripeästi käyntiin ja yli 2/3 Rahaston kohteista on jo tiedossa ja rakenteilla. eQ tulee asuntomarkkinaan pitkäjänteisesti - suunnitelmissa on käynnistää eQ Asunnot II -rahaston varainkeruu vuoden 2022 alussa.”

eQ Kiinteistörahastojen yhteenlaskettu kiinteistövarallisuus on yli 2,4 miljardia euroa. Varallisuutta hallinnoi noin 20 hengen kokenut kiinteistöammattilaisten tiimi.

Helsinki 1.6.2021

eQ Varainhoito Oy

Lisätietoja:

Tero Estovirta, johtaja, kiinteistösijoitukset, eQ Varainhoito Oy

+358 50 593 6194, tero.estovirta@eQ.fi

