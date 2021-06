BAND Royalty revolutioniert NFT-Landschaft

French German

NEW YORK, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- über InvestorWire – BAND Royalty freut sich über die Erwähnung in einem Leitartikel von NetworkNewsWire („NNW“), einer von mehr als 50 bewährten Marken im InvestorBrandNetwork („IBN“), einem vielfältigen Finanznachrichten- und Verlagsunternehmen für Unternehmen und öffentliche Organisationen.



Die vollständige Publikation „NFTs flipping the Script, Bringing Value Back to Music Artists“ finden Sie unter: https://nnw.fm/dvON4

Bisher war die einzige Möglichkeit für Kleinanleger, im Bereich der Musikbranche aktiv zu werden, die Aktien eines Musiklabels zu kaufen, in Fonds zu investieren, die Musiktantiemen kaufen/verkaufen, oder auf Websites Tantiemenrechte für Musik zu ersteigern – oft zu hohen sechsstelligen Beträgen. BAND Royalty ändert diese Situation jetzt von Grund auf und macht den Markt durch den niedrigschwelligen Erwerb von NFTs auch für Kleinanleger zugänglich. Nach einem privaten Verkauf von Musik-NFTs, der fast 1 Million US-Dollar erzielte, hat BAND auf seiner Website seine eigene NFT-Verkaufsplattform gestartet – damit gibt es seit diesem Monat die erste Musik-NFT-Plattform. Das Unternehmen bietet auf seiner Plattform Zugriff auf die erste Serie von 3.000 BAND NFTs, wobei die Freigabe gestaffelt nach Seltenheitswert erfolgt. Das Unternehmen plant, die Anzahl der NFTs stark begrenzt zu halten, ähnlich wie bei anderen beliebten NFT-Projekten wie CryptoPunks und Hashmasks, die beide beim Verkauf auf dem Sekundärmarkt Umsätze in Höhe von mehreren Millionen Dollar erzielt haben. Langfristig ist geplant, maximal 12.000 BAND NFTs in vier verschiedenen Serien anzubieten, die im Laufe der nächsten 18 Monate veröffentlicht werden.

Über BAND Royalty

BAND Royalty bringt Musikliebhabern und Fans völlig neue Möglichkeiten, ihre Musikleidenschaft auszuleben. Dank Blockchain-gesicherten BAND NFTs können die Besitzer mit einigen der weltweit beliebtesten Songs Crypto-Guthaben verdienen. Diese einzigartige Gelegenheit ermöglicht es Privatpersonen, jedes Mal mitzuverdienen, wenn ein Song aus dem BAND-Musikkatalog abgespielt wird. Der Name BAND leitet sich von den Initialen der beiden Gründer, den Blockchain-Experten Barnaby Andersun (BA) und Noble Drakoln (ND), ab.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter https://BandRoyalty.com

HINWEIS FÜR ANLEGER: Die neuesten Nachrichten und Updates zu BAND finden Sie im Newsroom des Unternehmens unter https://ibn.fm/BAND

