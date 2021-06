English French

CNOVA N.V.

Cnova envisage une augmentation de capital pour financer la forte accélération de sa croissance

Cnova (maison mère de Cdiscount) accélère le développement de sa plateforme à succès de e-commerce ainsi que le déploiement international de ses solutions technologiques B2B pour les marketplaces proposées par sa filiale Octopia.

Cnova N.V. est un acteur technologique européen de premier plan avec sa plateforme de e-commerce Cdiscount et ses solutions technologiques innovantes pour l'écosystème international des marketplaces avec sa filiale Octopia





Cnova a réalisé en 2020 4,2 milliards d'euros de GMV (Gross Merchandise Volume), 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 133 millions d'euros (en croissance de +62,5% et atteignant 6,0 % du chiffre d’affaires)





Encouragée par un excellent début d'année marqué par une expansion de la marketplace, du marketing numérique, et des services technologiques B2B, Cnova prévoit un EBITDA de 160 millions d'euros cette année, soit une croissance de 20%+ versus 2020, ou c.100% versus 2019





Cnova, à travers sa filiale Octopia, valorise ses actifs digitaux unique s et offre des solutions de e-commerce B2B exclusives permettant de libérer son potentiel de croissance global





À l'horizon 2025, la société a pour ambition une GMV totale supérieure à 12 milliards d’euros , soutenue par Octopia et par la croissance continue de la marketplace





et par la croissance continue de la marketplace Cnova envisage un placement d’actions nouvelles d’un montant d'environ 300 millions d'euros pour financer l’accélération de ses perspectives de croissance, ainsi qu'une éventuelle composante secondaire, sous réserve des conditions de marché

AMSTERDAM, le 1er juin 2021, 08h30 CET — Cnova N.V. (Euronext Paris : CNV; ISIN : NL0010949392) (“Cnova”) communique aujourd'hui son intention d’augmenter son capital pour financer la forte accélération de sa croissance.

Au cours des dernière années, grâce à une accélération internationale de son activité e-commerce, Cnova a enregistré une croissance significative ainsi qu’une forte progression de sa rentabilité, confirmant la force de son positionnement et de son statut de champion français et leader européen du commerce en ligne.



En 2020, Cnova a réalisé 4,2 milliards d'euros de GMV, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 133 millions d'euros (en croissance de +62.5% et atteignant 6,0% du chiffre d’affaires), sa forte croissance et l’amélioration de la rentabilité se poursuivant en 2021.

La marketplace et les services de marketing numériques sont au cœur de cette accélération profitable avec une GMV en hausse de 22%, représentant 44% de la GMV totale. Le nombre de marchands est en croissance de 15% à 13 000 et la profondeur de l’assortiment augmente de 33% à 100 millions de produits.

Cnova affirme son ambition de devenir un leader global en tant que e-commerçant et fournisseur mondial de premier plan de solutions technologiques pour l'écosystème des marketplaces. En s’appuyant sur ses atouts stratégiques développés au cours des 10 dernières années, notamment ses capacités de marketplace, son expertise en marketing numérique, sa logistique différenciante et son réel savoir-faire technologique, Cnova, à travers sa filiale Octopia, offre désormais une solution internationale de marketplace. Cette solution comprenant une plate-forme technologique, une base étoffée de fournisseurs et de produits et des capacités logistiques exclusives, propose des services à haute valeur ajoutée à la fois pour les consommateurs et les marchands. Octopia permettra d’accroître massivement le potentiel de croissance de Cnova ainsi que sa rentabilité.

Au 31 mars 2021, la marketplace de Cnova représente désormais 46% de la GMV, et Octopia a enregistré une croissance de +86% par rapport au T1 2020, avec 518 sites web clients en Europe. Octopia a récemment conclu un contrat majeur dans la région EMEA avec un leader local de la vente au détail, et a lancé sa première place de marché en avril 2021.

Cnova se tient prêt à accélérer rapidement son développement en profitant de la dynamique de sa marketplace et de son offre de services technologiques B2B Octopia.

En 2021, Cnova vise 160 millions d'euros d'EBITDA soit une croissance de 20%+ versus 2020, ou c.100% versus 2019. À l'horizon 2025, la société a pour ambition une GMV totale supérieure à 12 milliards d’euros, tirée par Octopia et par la croissance continue de la marketplace.

Pour financer l’accélération de sa croissance, Cnova envisage de procéder à un placement privé d’actions nouvelles d’un montant d'environ 300 millions d'euros, qui pourrait être lancé d’ici la fin de l’année, sous réserve des conditions de marché. Le produit de l’émission financera le déploiement international du Groupe et renforcera ses capacités technologiques de premier plan.

De plus, certains actionnaires existants de Cnova pourraient décider de vendre une partie de leurs actions afin d’augmenter davantage le flottant. Groupe Casino a l’intention de rester l’actionnaire majoritaire de la société.

“En s'appuyant sur notre ancrage solide en tant que plateforme d’e-commerce de premier plan, notre ambition est de devenir le premier leader mondial de l'écosystème des marketplaces. La montée en puissance d'Octopia qui s'accélère est prometteuse. L'augmentation de capital que nous envisageons donnera à Cnova la pleine capacité d'accomplir sa mission et de développer un réseau décentralisé de marketplaces indépendantes alimenté par le savoir-faire et les actifs uniques de Cnova.”, a déclaré Emmanuel Grenier, PDG de Cnova.

Cnova tiendra une réunion analystes le 7 juin 2021, à 8h30 CET.

***

À propos de Cnova

Cnova N.V., est une plate-forme de e-commerce européenne de premier plan, avec 4,2 milliards d'euros de GMV, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un EBITDA de 133 millions d'euros (6,0 % du chiffre d’affaires) en 2020.

Elle sert 10,5 millions de clients actifs via son site web de pointe, Cdiscount. Avec sa place de marché au cœur de son modèle économique, elle offre une proposition gagnante à la fois aux consommateurs et aux commerçants.

Sa plateforme B2B Octopia offre des solutions technologiques uniques aux sites web du monde entier.

Cnova N.V. fait partie du Groupe Casino, un détaillant mondial diversifié, et est cotée sur Euronext Paris (ticker : CNV).

Contact Investor Relations Cnova:

investor@cnovagroup.com Contacts Media:

elody.rustarucci@cdiscount.com



Tel: +33 6 18 33 17 86







leo.finkel@plead.fr

Tel: +33 6 32 09 54 94

***

AVERTISSEMENT

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses, en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Cnova et l'environnement économique dans lequel Cnova exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Cnova, ou des résultats de son secteur d’activité, et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et Cnova décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives.

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l'exhaustivité de l’information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d’investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Pays-Bas, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d’Amérique en l’absence d’un enregistrement ou d’une exemption d’un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. La société n’a pas l'intention d'enregistrer l’offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d’Amérique ni de procéder à une offre au public aux États-Unis d’Amérique.

