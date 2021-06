NORDEN OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT

English Danish

MEDDELELSE NR. 67 - 1. JUNI 2021

Som følge af en fortsat stærk udvikling i forretningsenheden Dry Operator, opjusterer NORDEN sine forventninger til det justerede årsresultat for 2021 til USD 110-160 mio. (ca. DKK 670-975 mio.) mod tidligere USD 75-125 mio. Det brede interval afspejler, at forventningerne hovedsageligt er baseret på ikke-realiseret fremtidig indtjening i et marked med usædvanlig høj volatilitet.

”Vi har fortsat gavn af Dry Operator’s lange position i markedet (flere skibe end laster) og øget eksponering i et stærkt marked, der især favoriserer de mindre skibstyper, som NORDEN opererer med. Herudover ser vi bedre end forventet eksekvering i vores Dry Operator forretningsenhed, som fortsætter med at skabe værdi på baggrund af den aktuelle markedsvolatilitet samt den daglige operationelle skibsdrift”, udtaler NORDENs CEO, Jan Rindbo.

I forhold til indtjening udvikler NORDENs to øvrige forretningsenheder, Asset Management og Tanker Operator, sig på linje med tidligere udmeldte forventninger i Q1-kvartalsrapporten. Dog stiger Asset Managements porteføljeværdi fortsat i takt med højere tørlastværdier og højere fremtidige tørlastrater.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Jan Rindbo

Adm. direktør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

