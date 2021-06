L’opérateur Ringover lance sa vente indirecte aux Antilles-Guyane

Ringover, éditeur de logiciels Saas et opérateur téléphonique européen, poursuit sa stratégie commerciale et lance à grande échelle ses opérations aux Antilles. Dans ce contexte, l’opérateur ouvre un bureau en Guadeloupe et annonce la nomination de Boris ESPIAND en tant que Responsable des Ventes Indirectes chargé de recruter et d’accompagner des Partenaires qui commercialiseront l’offre de Ringover auprès des entreprises locales.

S'appuyant sur ses compétences d'opérateur télécom européen, Ringover a conçu une solution de téléphonie cloud qui permet de gérer et piloter ses appels professionnels simplement depuis n'importe quel support (PC, smartphone, poste téléphonique) et de se connecter aux outils métiers de l’entreprise. Intégrant visioconférence et messagerie instantanée, le logiciel s'adapte aux nouveaux usages télécoms en entreprise grâce à une interface simple et intuitive. Aucune compétence technique n'est nécessaire pour sa mise en œuvre et sa commercialisation.

Sur la zone Antilles, Ringover souhaite constituer un réseau de revendeurs complémentaires qui évoluent dans les métiers de l’intégration, de la téléphonie, de l’informatique et de la transformation digitale. Pour ce faire, l’équipe de Ringover Antilles accompagnera les partenaires, les formera et mettra à leur disposition de nombreuses ressources afin qu’ils gagnent en autonomie. Sur les douze premiers mois, Ringover ambitionne de tripler ses ventes actuellement réalisées par ses premiers partenaires.

Boris ESPIAND de Ringover Guadeloupe « Nos entreprises ont besoin de se transformer rapidement, et nous sommes heureux de leur apporter notre offre d'outils innovants associant télécoms, relation client et CRM. Tous ces éléments sont autant de données qui vont leur permettre d’accentuer leur qualité de service et de s’appuyer sur des solutions agiles et modernes pour mener à bien leurs opérations. »