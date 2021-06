Neue schlüsselfertige Lösungen von Maplesoft bieten Maschinenherstellern Full-Service-Lösungen für die virtuelle Inbetriebnahme

WATERLOO, Kanada, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™ hat heute neue schlüsselfertige Lösungen für Maschinenbauer angekündigt, die die virtuelle Inbetriebnahme auch für Unternehmen, die keine Erfahrung mit der Modellierung und Simulation mit digitalen Zwillingen haben, in hohem Maße zugänglich machen. Mit einer Kombination aus Produkten und Ingenieurdienstleistungen wird Maplesoft eng mit Unternehmen zusammenarbeiten, die bisher keine Erfahrung mit virtueller Inbetriebnahme haben. Ziel ist es, ein geeignetes Projekt zu identifizieren, ein virtuelles Modell mit hoher Genauigkeit zu entwickeln und dieses Modell mit der einfachen aber leistungsstarken Simulationsplattform MapleSim Insight jedem im Unternehmen bereitzustellen, der es benötigt. Die neueste Version von MapleSim Insight bietet erweiterte simulationsbasierte 3D-Visualisierungs- und Debugging-Funktionen, die sich direkt mit gängigen Automatisierungsplattformen verbinden lassen.



Seit über 10 Jahren stellt Maplesoft Ingenieuren Modellierungs- und Simulationswerkzeuge für eine schnellere und kostengünstigere Produktentwicklung zur Verfügung. Durch einen modellbasierten Simulationsansatz können Unternehmen Probleme mit der Maschinenleistung lösen, indem sie die Ursachen von Problemen diagnostizieren, die sonst nur sehr schwer zu erkennen sind. Die Konstruktion modellbasierter digitaler Zwillinge ist jedoch eine neue technische Fähigkeit, die viele Unternehmen erst noch entwickeln müssen, was sie daran hindert, die Vorteile dieser neuen Technologie zu nutzen.

Um diese Probleme zu lösen, bietet Maplesoft jetzt neue schlüsselfertige Lösungen für die Erstellung digitaler Zwillinge und die Implementierung der virtuellen Inbetriebnahme an. Maplesoft bietet seinen Kunden Full-Service-Lösungen für die Diagnose und Optimierung unzureichender Maschinenleistung. Kunden können nach Lösungen für individuelle Probleme suchen, ohne vorherige Simulationserfahrung zu haben, und Maplesoft liefert einen validierten digitalen Zwilling, der leistungsstarke, kostensparende Ergebnisse liefern kann. Diese digitalen Zwillinge werden mit MapleSim entwickelt, dem Multidomain-Modellierungs- und Simulationswerkzeug von Maplesoft, das eine einzige Umgebung für die Modellierung aller wichtigen Systeme bietet, die in typischen Maschinenkonstruktionen zu finden sind, darunter mechanische, hydraulische und elektrische Systeme.

Kunden erhalten außerdem eine neue Version von MapleSim Insight, einem kostengünstigen Tool zur Simulation, Visualisierung und gemeinsamen Nutzung von MapleSim-Modellen mit Teams, die mit Modellierungswerkzeugen noch nicht vertraut sind. Im Jahr 2021 bietet MapleSim Insight den Anwendern schnellere Simulationsergebnisse, mehr Optionen für 2D-Plots und 3D-Visualisierungen sowie verbesserte Möglichkeiten für tiefgreifende, kundenspezifische Analysen. Kunden können MapleSim Insight auch zur Echtzeit-Visualisierung und zum Testen von Maschinensteuerungscode verwenden, mit direkten Anschlussmöglichkeiten für Automatisierungswerkzeuge nach Industriestandard. Die gleichen 3-D-Visualisierungen können auch von Nicht-Experten genutzt werden, z. B. von Vertriebsteams, die neuen Kunden Vorführungen von kundenspezifischer Hardware anbieten wollen.

"Die meisten Unternehmen wissen bereits, dass sie langfristig Zeit und Geld sparen können, wenn sie digitale Zwillinge in ihrer Produktentwicklung einsetzen", sagt Chris Harduwar, Vice President of Business Development bei Maplesoft. "Was sie jedoch davon abhält, weiterzumachen, ist der Aufwand, den es braucht, um anzufangen. Zu lernen, wie man ein Modell erstellt, ist eine große kurzfristige Investition, die schwer zu rechtfertigen ist, wenn alle beschäftigt sind und man nicht sicher ist, wie gut sich die theoretischen Vorteile in Ihrem eigenen spezifischen Kontext in konkrete Vorteile umsetzen lassen. Mit den schlüsselfertigen Lösungen von Maplesoft können Unternehmen mit geringem Aufwand herausfinden, wie digitale Zwillinge und virtuelle Inbetriebnahme ihnen helfen können, ihre unmittelbaren, praktischen Probleme zu lösen, und niemand muss lernen, wie man Modelle baut, wenn er es nicht will."

Die neuen schlüsselfertigen Lösungen von Maplesoft sind ab sofort zusammen mit neuen Versionen von MapleSim und MapleSim Insight erhältlich. Die Produktfamilie MapleSim 2021 ermöglicht es Ingenieuren, Konstruktionsprobleme einfacher denn je anzugehen, mit verbesserter Simulationsleistung und 3-D-Visualisierungen, neuen Möglichkeiten, Modelle mit denjenigen zu teilen, die MapleSim nicht verwenden, und einer Vielzahl neuer und erweiterter Komponentenbibliotheken.

Weitere Informationen über Maplesoft finden Sie unter www.maplesoft.com.

Ein Foto zu dieser Pressemitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/59239d95-3748-4f9f-b06d-34fb4a526e74

Rochelle Angyal

Maplesoft

rangyal@maplesoft.com

1-800-267-6583