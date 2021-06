Conscio Technologies sensibilise les professionnels de santé aux risques cyber

Conscio Technologies, éditeur et spécialiste de la sensibilisation cyber, lance une nouvelle série de contenus dédiés aux professionnels de santé. Cette initiative unique a été menée en collaboration avec des acteurs de la e- santé tels que SESAN et le GCS e-Santé Bretagne qui ont participé à l’identification des scénarios les plus pertinents grâce aux retours d’expériences terrain de leurs adhérents.

Depuis le début de la crise COVID, les hôpitaux semblent être devenus des cibles privilégiées des cyberattaques et notamment des ransomwares. La sensibilisation des personnels hospitaliers est devenue une priorité, la plupart des attaques s’appuyant sur un défaut de comportement des utilisateurs. C’est pourquoi, en complément de son contenu de sensibilisation cybersécurité, Conscio Technologies annonce la création de modules dédiés au monde hospitalier.

Afin de rendre ces modules les plus pertinents et proches du terrain possible, leur réalisation s’est inscrite dans un travail commun entre l’équipe de création de contenus de Conscio Technologies et différents acteurs du monde de la santé. Ces nouveaux modules prennent la forme de vidéos interactives qui présentent des mises en situation tirées des remontées du terrain. Ce format vidéo, qui reprend des situations concrètes, offre un meilleur engagement des apprenants et donc une meilleure rétention de l’information diffusée.

Sur 2021, 20 modules sont prévus. Différentes démonstrations sont déjà accessibles sur : https://www.youtube.com/watch?v=c37bmrigeNk et https://www.youtube.com/watch?v=y07CoiUvxYQ&feature=youtu.be

Audrey Boussicaud, responsable de l’équipe Contenus de Conscio Technologies « Protéger et sensibiliser les professionnels de santé aux menaces IT est un impératif. Nous avons, en collaboration avec des acteurs du secteur, conçu des cursus de sensibilisation qui répondent à leurs attentes et besoins spécifiques. Ces nouveaux cursus mettent en avant notre souhait d’offrir à nos clients des contenus toujours plus proches de leurs attentes et modes de fonctionnement. À travers cette offre métier, les acteurs du secteur médical pourront ainsi avoir les bons réflexes pour se prémunir de cyberattaques en tout genre. »