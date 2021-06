Markus Lindqvist nimitetty Aktian vastuullisuusjohtajaksi

Finnish Swedish English

Kauppatieteiden maisteri Markus Lindqvist on nimitetty Aktian vastuullisuusjohtajaksi 1.6.2021 alkaen. Uudessa tehtävässään hän vastaa koko Aktia-konsernin vastuullisen toiminnan kehittämisestä. Lindqvist on työskennellyt Aktiassa vuodesta 2002 ja vastannut viimeksi Aktian varainhoidon vastuullisesta sijoittamisesta sekä kansainvälisestä myynnistä. Hän on myös vastuullista sijoittamista edistävän Finsif ry:n hallituksen jäsen.

”Vastuullisuudella on tärkeä rooli Aktian liiketoiminnassa ja strategiassa. Me haluamme panostaa määrätietoisesti vastuullisuuden kehittämiseen vastataksemme eri sidosryhmien kasvaviin vaatimuksiin. Markus Lindqvistillä on pitkä ja monipuolinen ura Aktiassa sekä vahvaa näyttöä vastuullisen sijoittamisen johtamisesta”, Aktian toimitusjohtaja Mikko Ayub kertoo.

”On hienoa ottaa seuraava askel ja entistä suurempi rooli koko Aktian vastuullisuustoiminnan kehittämisessä. Vastuullisuus on paitsi oman toiminnan laadullinen mittari myös finanssialan toimijalle kriittinen menestystekijä, jonka merkitys kasvaa koko ajan. Vain erinomaisilla vastuullisen sijoittamisen ja luotonannon prosesseilla ja ratkaisuilla voimme vastata asiakkaidemme tarpeisiin ja olla luotettava kumppani vastuullisessa vaurastumisessa”, Aktian tuore vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist sanoo.

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 930 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2020 olivat 10,4 miljardia euroa ja taseen arvo 10,6 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

