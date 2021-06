Kia lance une NOUVELLE image de marque au Canada

Le nouveau slogan francophone de la marque sera « Du mouvement vient l’inspiration »



Le nouveau logo apparaîtra sur les véhicules de l’année modèle 2022

L’EV6, le premier véhicule exclusivement électrique de Kia, arrivera en 2022 au Canada et sera le premier à arborer la nouvelle image de marque et la nouvelle philosophie de design de Kia



TORONTO, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Kia lance officiellement au Canada sa nouvelle identité de marque et son nouveau slogan, « Du mouvement vient l’inspiration ». En janvier dernier, Kia Corporation avait dévoilé son nouveau logo à Séoul, en Corée du Sud, par le biais d’un spectacle de lumières éblouissant, illuminant le ciel nocturne. Les Canadiens pourront maintenant faire partie de l’aventure, tandis que la marque adopte un logo redessiné, une identité de marque repensée et une philosophie renouvelée dans tout le pays.

Le logo modernisé et redessiné de Kia est déjà porté fièrement par la Stinger primée et le nouveau Carnival, lancé récemment. Les Canadiens et Québécois verront peu à peu la nouvelle identité de marque de Kia prendre vie, car elle apparaîtra sur pratiquement tous les véhicules 2022 qui débarqueront sur les rives canadiennes cette année. Cela inclut le Telluride et la K5, récipiendaires de nombreux prix, le nouveau Sorento hybride rechargeable qui sera lancé sous peu, et le premier VUS PHEV à 3 rangées de Kia, dont l’arrivée est prévue cet automne.

« Le lancement de la nouvelle identité de marque de Kia au Canada est pour nous le début d’une nouvelle ère, » a déclaré M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « Il s’agit d’un élément de communication clé de notre stratégie intitulée « Plan S », qui vise à promouvoir le déplacement des personnes de façon novatrice, durable et inspirante ».

La nouvelle philosophie de design de Kia, « opposés réunis », s'inspire des contrastes que l’on retrouve dans la nature et l'humanité. Au centre de cette philosophie, une identité visuelle contemporaine qui évoque les forces positives et l'énergie de la nature, juxtaposées aux contrastes d'éléments stylisés précis et de formes sculptées.

Planifier un avenir électrique

De plus en plus de gens adoptent un mode de vie durable et, depuis 2014, Kia Canada a mis plus de 18 000 véhicules électriques, hybrides et hybrides rechargeables sur les routes du pays. La célèbre Soul EV, nommée 2020, offre une autonomie de 383 km et le summum en matière d’originalité du design. En 2018, Kia a également lancé son Niro VHÉ, un multisegment vert, suivi en 2019 par une version PHEV et une version entièrement électrique, permettant à ses clients de trouver le véhicule écologique le mieux adapté à leurs besoins.

Regardant vers l’avenir, Kia a annoncé en 2020 son « Plan S », une stratégie internationale à long terme visant à s’établir progressivement en tant que leader au sein d’une industrie englobant les services de mobilité durable, l’électrification des véhicules, la connectivité et l’autonomie. Kia Canada contribuera à l’évolution du secteur en présentant sept nouveaux modèles hybrides rechargeables ou exclusivement électriques d’ici 2025. Le premier modèle incarnant la nouvelle philosophie de design et la nouvelle identité de marque sera le Kia EV6, devant arriver au Canada en 2022.

Très attendu, l’EV6 de Kia sera le premier véhicule exclusivement électrique produit sur la plateforme internationale électrique et modulaire (E-GMP) de la marque. Il constituera le premier pas de la transition de Kia vers une nouvelle ère d’électrification des transports. La plateforme E-GMP favorisera un développement rapide et flexible des produits aux attributs variés, afin de satisfaire les différents besoins des clients avec un seul modèle. Pour découvrir le Kia EV6 en primeur, veuillez cliquer sur ce lien.

VISIONNEZ la vidéo de la marque Kia ici. La vidéo, anglaise seulement, vous donne des détails sur la transformation de la marque et la création du nouveau logo.

Pour obtenir davantage de renseignements sur les produits à venir de Kia et pour connaître les dernières nouvelles, visitez www.kia.ca.

Kia Canada Inc. (KCI), fondée en 1999, est une filiale de la Kia Corporation basée à Séoul, en Corée du Sud. La société emploie 170 personnes à son siège social de Mississauga, en Ontario, ainsi que dans différents emplacements à travers le Canada et à son bureau régional de Montréal, au Québec. Kia offre des produits et des services innovants, dynamiques, bien pensés et primés par le biais d’un réseau de 197 concessionnaires répartis dans tout le pays. Le slogan de Kia « Du mouvement vient l’inspiration » symbolise l’engagement de Kia à inspirer ses clients par ses produits et ses services. Pour en savoir plus, visitez kia.ca ou Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

