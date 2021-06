Exploration Brunswick annonce plusieurs découvertes de cuivre-or-argent sur le projet aurifère Fundy

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de multiples découvertes filoniennes polymétalliques au sein du projet aurifère Fundy, situé près de la ville de Saint John, Nouveau-Brunswick. Les découvertes sont situées entre la zone de cisaillement de Spruce Lake et la faille Kennebecasis (voir Carte). Les meilleurs résultats obtenus d’échantillons choisis prélevés à Lindy Lake sont les suivants :



12,05 % Cu, 0,31 g/t Au et 63,8 g/t Ag

8,79 % Cu, 0,43 g/t Au et 70,7 g/t Ag

1,08 % Cu, 0,56 g/t Au et 290,0 g/t Ag



M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer les résultats d’aujourd’hui dans un autre secteur prometteur du projet aurifère Fundy. La teneur élevée en cuivre et en argent de ces nouvelles découvertes est très excitante et nous sommes impatients de poursuivre la prospection au cours des mois d’été. Ces résultats sont répartis sur une étendue latérale d’environ 16 kilomètres, entre deux grandes structures à l’échelle de la propriété. Notre équipe technique commence à mettre au jour le potentiel pour de multiples épisodes de minéralisation et évaluera les possibilités de minéralisation associée à des intrusions ou encore de type oxyde de fer-cuivre-or (IOCG) dans la région de Lindy Lake et Shadow Lake. J’aimerais personnellement remercier le personnel du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui a joué un rôle déterminant en nous fournissant de précieuses observations sur le terrain, des visites de sites et de la documentation académique. »

Tous les échantillons choisis proviennent d’affleurements exposés le long des routes ou dans des carrières. Les faits saillants des quatre découvertes sont les suivants :

Tableau 1 : Meilleurs résultats d’échantillons choisis

Secteur No échantillon % Cu g/t Au g/t Ag Lindy Lake – Carrière nord-est 665211 12,05 0,31 63,80 Lindy Lake – Carrière nord-est 665208 8,79 0,43 70,70 Lindy Lake – Carrière nord-est 665207 5,09 0,06 23,10 Lindy Lake – Carrière nord-est 665209 4,36 0,19 37,20 Lindy Lake Sud-est 665195 3,45 0,18 42,80 Lindy Lake Sud-ouest 665196 1,08 0,56 290,00 Lepreau Sortie Sud 665201 1,26 0,11 3,20

Survol de Lindy Lake

Les découvertes proviennent d’échantillons choisis prélevés à proximité immédiate de la zone de cisaillement de Spruce Lake et sont encaissées dans des veines de quartz-carbonate ou des lentilles de sulfures massifs au sein de la granodiorite de Perch Lake. Le secteur Lindy Lake est situé à environ 1 kilomètre à l’est de la découverte de Shadow Lake (voir le communiqué du 27 octobre 2020) et environ 1,5 kilomètre à l’ouest de la découverte de Menzies Lake (voir le communiqué du 13 mai 2021). Les trois découvertes faites à Lindy Lake sont situées entre 0,5 et 1,3 kilomètre l’une de l’autre et ont été faites sur des affleurements exposés en bordure des routes ou dans des carrières.

Survol de Lepreau Sortie Sud

La découverte faite en échantillon choisi est située au sud de la faille Kennebecasis d’envergure régionale et se trouve le long d’un plan de glissement / fracturation au contact avec un dyke felsique. La minéralisation est encaissée au sein du granite de la Suite de Pocologan Harbour (distincte de la Suite métamorphique de Pocologan), à proximité de la granodiorite de McCarthy Point. L’échantillon a été prélevé sur un affleurement en bordure de route, à environ 2 kilomètres au nord de la découverte faite à Little Lepreau (voir le communiqué du 27 octobre 2020).

Tableau 2 : Localisation des échantillons choisis dont les résultats sont présentés ci-dessus

Secteur No échantillon Estant Nordant Lindy Lake - Carrière nord-est 665211 713779 5010097 Lindy Lake - Carrière nord-est 665208 713784 5010176 Lindy Lake - Carrière nord-est 665207 713786 5010172 Lindy Lake - Carrière nord-est 665209 713784 5010178 Lindy Lake Sud-est 665195 713698 5009211 Lindy Lake Sud-ouest 665196 713287 5008894 Lepreau Exit Sud 665201 699962 5006556

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Charles Kodors, géo., directeur, Nouveau-Brunswick, d’Exploration Brunswick.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société, anciennement Les Ressources Komet inc., est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se concentre sur l’exploration et le développement de propriétés pour l’or et les métaux de base dans l’Est du Canada. Ses projets en cours comprennent des systèmes filoniens aurifères-polymétalliques dans le sud du Nouveau-Brunswick (projet aurifère Fundy), le projet de nickel-cuivre du Lac Édouard au Québec, et des projets de métaux de base de type SMV dans le camp de Bathurst dans le nord du Nouveau-Brunswick et dans la région de Chibougamau au Québec (Waconichi).

