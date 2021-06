Purpose Investments lance le Fonds de pension Longévité, le premier fonds commun de placement à revenu à vie au monde

TORONTO, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») est ravie d’annoncer le lancement du Fonds de pension Longévité (le « Fonds Longévité » ou « le Fonds »), le premier fonds commun de placement de revenu à vie au monde conçu pour les Canadiens à la retraite. Le Fonds Longévité aide le Canadien moyen à se sentir en sécurité financièrement à la retraite et à avoir la liberté de profiter de ses années de retraite comme il l’entend. Conçu comme un régime de retraite à prestations déterminées, le Fonds se distingue des autres produits en incorporant le groupement des risques liés à la longévité pour procurer un revenu à vie aux retraités canadiens.



Le lancement du Fonds de pension Longévité arrive à un moment important pour tous les Canadiens, mais surtout pour les personnes de 55 ans et plus, qui ont du mal à trouver des solutions de retraite durables. Selon un nouveau sondage mené par Purpose Investments et Angus Reid, la moitié des Canadiens (50 %) âgés de 55 ans et plus ne sont pas convaincus qu’ils auront suffisamment d’argent pour toute la durée de leur retraite. La pandémie n’a fait qu’intensifier ces craintes étant donné qu’un Canadien sur cinq âgé de 55 ans et plus (20 %) affirme avoir dû retirer des fonds, retarder sa retraite ou cesser de cotiser en vue de sa retraite en raison de la pandémie. Entre-temps, selon Statistique Canada, plus de 1 000 Canadiens atteignent l’âge de 65 ans chaque jour, alors que le nombre de Canadiens couverts par un régime de retraite à prestations déterminées a diminué de façon constante au cours des 30 dernières années, ce qui crée un défi social important en ce qui concerne la sécurité du revenu pour les retraités canadiens.

Mais finalement, Purpose est fière d’avoir fait preuve d’innovation en offrant une solution importante à l’enjeu de la sécurité du revenu à long terme.

Le chef de la direction et le fondateur de Purpose Investments, M. Som Seif, explique : « Le secteur des services financiers peut être une très bonne solution pour aider les gens à accumuler de l’argent et à épargner. Mais à mesure que l’espérance de vie augmente et que les régimes de retraite d’entreprise disparaissent, notre secteur a ignoré la création de véritables solutions pour soutenir les personnes à la retraite et leur donner la sécurité financière et la confiance dont elles ont besoin pour savoir que tout ira bien », poursuit M. Seif, « Grâce au Fonds Longévité, nous voulons résoudre cet enjeu et démocratiser la retraite en offrant à tous un régime à prestations déterminées, afin qu’ils sachent qu’ils recevront un chèque de paie aussi longtemps qu’ils vivront. »

L’une des principales caractéristiques qui différencie le Fonds de pension Longévité est sa souplesse, car il offre aux investisseurs la possibilité de faire racheter leurs parts ou d’investir davantage dans le Fonds à tout moment.

« Le Fonds Longévité combine le modèle de revenu viager d’une rente présentant la souplesse et à la facilité d’utilisation d’un fonds commun de placement, de sorte que les Canadiens n’ont plus besoin de choisir entre des distributions régulières et une souplesse financière », déclare M. Fraser Stark, président de la plateforme de retraite Longévité de Purpose Investissements. « Grâce à la souplesse du Fonds Longévité, les investisseurs ne sont pas obligés de prendre une décision au début de leur retraite sans pouvoir revenir en arrière si les circonstances venaient à changer dans leur vie. »

Après avoir travaillé en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario au cours des deux dernières années et à la suite d’un processus d’examen confidentiel préalable au dépôt, Purpose a reçu l’autorisation des autorités canadiennes en valeurs mobilières de lancer le Fonds de pension Longévité à l’intention de tous les Canadiens. Le Fonds est conçu comme une solution à guichet unique pour les deux segments de la vie d’une personne, soit les périodes d’accumulation et de désaccumulation. Bien que la partie la plus innovante du Fonds Longévité soit sa fonction de désaccumulation de revenu à vie qui permet aux investisseurs âgés de 65 ans et plus de recevoir des distributions mensuelles à vie, le Fonds permet également aux investisseurs de moins de 65 ans d’épargner avant leur retraite. Lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, la transition entre l’épargne et la perception d’un revenu viager se fait automatiquement sans déclencher un événement imposable.

Comme tout fonds commun de placement, le Fonds de pension Longévité est offert à chaque investisseur canadien et peut être détenu dans un compte régulier, un régime enregistré de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.

Le Fonds Longévité permettra également de révolutionner les régimes collectifs et à cotisations déterminées en milieu de travail en offrant aux promoteurs de régimes une option de désaccumulation de base pour leurs employés au moment de leur retraite.

« Nous considérons le Fonds non seulement comme un outil pour responsabiliser les investisseurs, mais aussi comme une excellente solution pour les régimes à cotisations déterminées et les régimes collectifs en milieu de travail », déclare M. Stark.

Le Fonds de pension Longévité a pour objectif un versement initial de revenu à vie d’environ 6,15 % par an pour les personnes de 65 ans, son but étant d’offrir des augmentations de paiement importantes au fil du temps. Pour les investisseurs qui ont déjà atteint l’âge de la retraite, le rendement du versement initial est plus élevé pour ceux faisant partie des cohortes de personnes plus âgées.

« Nous espérons que le Fonds Longévité aidera les gens à être plus heureux pendant leur retraite parce qu’ils sauront que leur revenu durera aussi longtemps qu’ils demeureront en vie, qu’ils vivent 10 ou 40 ans après leur retraite », a conclu M. Seif.

Le Fonds de pension Longévité est le premier produit lancé dans le cadre d’une nouvelle plateforme de solutions de retraite holistiques lancée par Purpose Investments. Pour en savoir plus sur le Fonds et la mission de Purpose visant à aider les Canadiens à profiter de leur retraite avec un revenu à vie, veuillez consulter la page www.retirewithlongevity.com .

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 11 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Dirigée par Som Seif, un entrepreneur réputé, Purpose est une division de Purpose Financial, plateforme de services financiers indépendante axée sur la technologie qui transforme le secteur en créant des occasions de gestion d’actifs, de gestion de patrimoine et de services financiers aux petites entreprises.

* Technique d’enquête

* Une enquête a été réalisée en ligne auprès de 1 503 Canadiens en mai 2021 sur le site Web d’Angus Reid. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille comporte une marge d’erreur estimée (qui mesure la variabilité d’échantillonnage) de +/- 2,4 %, 19 fois sur 20.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les distributions ne sont pas garanties et les niveaux de distribution peuvent augmenter ou diminuer. Le Fonds comporte une structure de fonds commun de placements unique. La plupart des fonds communs de placement font racheter leurs parts à leur valeur liquidative. En revanche, les rachats de parts de la catégorie de désaccumulation du Fonds (qu’ils soient volontaires ou au décès) se feront à la valeur liquidative ou au montant du placement initial, selon le moins élevé des deux montants, moins les distributions reçues.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué sont de nature prospective. Les déclarations prospectives sont des déclarations de nature prévisionnelle qui sont fondés sur des conditions ou des événements futurs ou qui s’y rapportent, ou qui comportent des mots comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « prévoir », « anticiper », « intention », « planifier », « croire », « estimer » ou toute autre expression semblable. Puisque les déclarations qui concernent l’avenir ou qui contiennent autre chose que des renseignements historiques sont exposées à divers risques et incertitudes, les résultats, les actions ou les événements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans la déclaration prospective. Les déclarations prospectives ne représentent pas des garanties du rendement futur et sont, en raison de leur nature, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues dans ce document soient fondées sur ce que Purpose considère comme des hypothèses raisonnables, Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces déclarations. Nous recommandons donc au lecteur d’envisager la déclaration prospective avec prudence et de ne pas s’y fier indûment. À moins que la loi applicable ne l’exige, la société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou autre, et décline toute responsabilité à cet égard.