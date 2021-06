H₂O Innovation signe 4,5 M $ de nouveaux contrats

English French

QUÉBEC, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a remporté 10 nouveaux projets au cours des derniers mois, dont 6 auprès de clients industriels. Ces nouveaux contrats, d’une valeur totale de 4,5 M $, porteront le carnet de commandes du pilier d’affaires Technologies de traitement d’eau et Services (« WTS ») de la Société à 35,0 M $.

Le premier projet industriel d'envergure remporté par la Société concerne la fourniture d'un système de traitement d’eau pour un client œuvrant dans l’industrie automobile, suivant la portion d’ingénierie déjà signée et annoncée en janvier 2021. H 2 O Innovation fournira deux trains d'osmose inverse (« RO ») identiques traitant chacun 2 200 m3/jour (404 gpm), des châssis pour le système de nettoyage en place (« NEP »), des ensembles de dosage de produits chimiques et des pompes de vidange. Les unités RO purifieront l’eau, pour répondre à une exigence de qualité spécifique, qui sera utilisée dans l’une des opérations industrielles spécialisées du client. Les normes strictes concernant la qualité de l’eau exigent que la Société porte une attention particulière à la sélection et à la manutention des équipements, et qu’elle établisse un processus d’assemblage unique au sein de l’usine de fabrication d’H 2 O Innovation.

Le deuxième contrat, également de type industriel, consiste en un système utilisant les technologies de filtres multimédias (« MMF »), de nanofiltration (« NF ») et de lumière ultraviolette (« UV ») pour un client minier du nord du Québec. La Société traitera les eaux souterraines pour fournir 125 m3/jour (23 gpm) d’eau potable au camp de travailleurs. Le système est spécialement conçu aux dimensions de conteneurs d'expédition réutilisés et modifiés. « Avec cette conception, nous apportons toute l'expertise d’H 2 O Innovation à l'industrie minière où nous pouvons fournir des équipements, des solutions chimiques et opérationnelles uniques afin d’aider les clients à réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation », a déclaré Gregory Madden, chef des stratégies d’affaires d’H 2 O Innovation.

De plus, H 2 O Innovation a récemment signé quatre contrats industriels et quatre contrats municipaux de plus petites tailles. Parmi ceux-ci, deux sont des installations de dessalement d’eau de mer par osmose inverse (« SWRO »), trois sont des systèmes d'ultrafiltration (« UF ») et deux sont des systèmes de RO pour l’eau saumâtre (« BWRO »). Notamment, deux de ces nouveaux projets sont conçus à l'aide de membranes en céramique, qui offrent des avantages d’opération significatifs, par rapport aux membranes de polymère. En effet, dans certaines situations, cela se traduit par une durée de vie de la membrane plus longue, un débit plus élevé et des coûts d'exploitation réduits.

« Nous sommes très emballés par ces nouveaux projets et par la diversification de notre portefeuille avec davantage de projets industriels, caractérisés par des marges bénéficiaires brutes plus élevées. Notre équipe WTS se concentre sur la création de valeur en développant des solutions personnalisées pour résoudre toutes sortes de problèmes liés à l'eau. Notre objectif principal est de simplifier les problèmes complexes relatifs à l’eau et de concevoir les meilleures solutions pour nos clients », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.



Certains énoncés figurant dans le présent communiqué de presse relatif aux activités d’H 2 O Innovation ainsi que dans d’autres communications publiées par la Société décrivant de manière plus générale les objectifs, projections, estimations, attentes ou prévisions de la direction peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens de la législation sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs concernent l’analyse et toute autre information basée sur la prévision de résultats, de rendement et de réalisations futurs ainsi que l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ces énoncés prospectifs, formulés d’après les attentes actuelles de la direction, sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus ou non, qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement et les réalisations actuels et futurs de la Société diffèrent substantiellement des résultats indiqués par ces énoncés prospectifs, incluant la capacité de la Société à livrer des projets industriels à une marge bénéficiaire brute plus élevée. Ces risques et incertitudes sont décrits dans la notice annuelle de la Société datée du 23 septembre 2020 disponible sur SEDAR (www.sedar.com).

À propos d’H 2 O Innovation

L'innovation est dans notre nom et c'est ce qui anime l'organisation. H 2 O Innovation est une société qui offre des solutions de traitement d’eau complètes et qui se concentre sur la fourniture des meilleures technologies et services à ses clients. Les activités de la Société reposent sur trois piliers: i) les technologies de traitement d’eau et services (WTS) appliquent les technologies membranaires et l'expertise en ingénierie pour fournir des équipements et des services de traitement d’eau, d’eaux usées et de réutilisation d’eau aux clients municipaux et industriels, ii) les produits de spécialité (SP) sont un ensemble d'entreprises qui fabriquent et fournissent une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l'industrie mondiale du traitement d'eau, et iii) l’opération et la maintenance (O&M) fournissent des opérations contractuelles et des services associés pour les systèmes de traitement d'eau et d’eaux usées. Grâce à l'innovation, nous nous efforçons de simplifier le traitement d'eau. Pour plus d'informations, visitez www.h2oinnovation.com.

