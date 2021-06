Muudatused Coop Finants AS-i juhtorganites

English Estonian





01. juunil 2021 võtsid Coop Finants AS-i ainuaktsionär Coop Pank AS ning Coop Finants AS-i nõukogu vastu otsused muudatuste kohta Coop Finants AS-i juhtkonnas.

Nõukogu otsustas kutsuda alates 02.06.2021 Coop Finants AS-i juhatusest tagasi Rasmus Heinla, kes ühtlasi valiti ainuaktsionäri poolt Coop Finants AS-i nõukogu liikmeks volitustega 3 aastat.

Rasmus Heinla on alates novembrist 2020 Coop Pank AS-i juhatuse liige ning ühtlasi ka Coop Pank AS-i tütarettevõtete Coop Liising AS, Coop Kindlustusmaakler AS ning Martinoza AS nõukogude liige. Rasmus Heinla alustas Coop pangagrupis tööd 2017. aastal Coop Finants AS-i juhatuse liikme ja tarbimisfinantseerimise äriliini juhina. Rasmus Heinla omandas 2009. aastal bakalaureusekraadi õigusteaduses Tartu Ülinakoolis ja hetkel omandab rakenduslikku magistrikraadi ärijuhtimises EBS-is. Rasmus Heinla omab 51 965 Coop Panga aktsiat ja 3 Coop Panga allutatud võlakirja.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 95 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

