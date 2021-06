mdf commerce conclut une entente avec Sunvery pour augmenter ses effectifs en génie logiciel en Ukraine

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX: MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, annonce aujourd'hui la signature d’une entente avec Sunvery, une agence de logistique et de recrutement ukrainienne de premier plan spécialisée en création de centres de R&D sans intermédiaire pour les entreprises technologiques. L’objectif de cet accord est d’accroitre la main-d’œuvre du bureau existant de mdf commerce en Ukraine avec des ingénieurs en logiciel talentueux qui soutiendront la croissance accélérée de la société et la livraison rapide de ses solutions de commerce électronique et d’approvisionnement stratégique.



« La main-d'œuvre informatique est très en demande partout en Amérique du Nord, particulièrement dans un contexte de relance économique après une période difficile », a déclaré Luc Filiatreault, président et chef de la direction de mdf commerce. « Alors que nous poursuivons nos efforts de recrutement local, nous avons également l'opportunité unique de bénéficier de nos réseaux internationaux pour attirer les meilleurs talents du monde entier. L'accord avec Sunvery combiné avec notre bureau déjà bien établi en Ukraine nous aidera à trouver les meilleurs candidats possibles dans le domaine du développement logiciel. Avec le temps, notre objectif est de créer un important centre de développement mdf commerce avec environ 50 à 100 personnes en Ukraine, où nous avons trouvé d'excellents talents dans le domaine de la technologie. »

Grâce à cet accord, Sunvery soutiendra le recrutement d'ingénieurs informatiques hautement qualifiés, qui rejoindront l'équipe de mdf commerce pour fournir des solutions logicielles de qualité aux clients existants et potentiels du monde entier. Sunvery s'occupera également de la configuration de l'espace de travail local des nouvelles recrues et de toute logistique connexe.

« En tant qu'entreprise véritablement mondiale, ayant son cœur au Canada, je crois que notre capacité à attirer les meilleurs talents de l'industrie ici et à l'étranger jouera un rôle important dans la réussite de nos ambitieux plans de croissance », a déclaré Luc Filiatreault. « Nous avons hâte d'accueillir de nouveaux professionnels de l'industrie au sein de la grande famille mdf commerce. »

À propos de mdf commerce inc.

mdf commerce inc. (TSX : MDF) rend le commerce fluide en fournissant un large éventail de solutions de type logiciel-service (SaaS) qui optimisent et accélèrent les interactions commerciales entre acheteurs et vendeurs. Nos plateformes et services outillent les entreprises à travers le monde, leur permettent de générer des milliards de dollars de transactions annuellement. Nos plateformes d'approvisionnement stratégique, de commerce unifié et de places de marché électroniques sont soutenues par une équipe solide et dévouée d’approximativement 700 employés basés au Canada, aux États-Unis, au Danemark, en Ukraine et en Chine. Pour plus d’information, consultez notre site web au mdfcommerce.com, suivez-nous sur LinkedIn ou appelez au 1-877-677-9088.





