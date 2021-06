L’Escouade GURU débarque au bord de l’eau pour nettoyer nos rives

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le printemps s’est installé au Québec et la nature a repris ses droits, mais la neige laisse trop souvent la place aux détritus sur les sentiers, les berges et dans les parcs. Que diriez-vous d’aller jouer dehors et de consacrer votre énergie à une opération de nettoyage communautaire ? La saison du « clean up » est lancée !



GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU), la principale marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, a lancé une opération de nettoyage communautaire en amont de la saison estivale. L’Escouade GURU, créée pour l’occasion, s’est donnée pour défi de nettoyer plusieurs espaces – montagnes, berges et parcs de planches à roulettes et lance un appel aux amateurs de plein air pour l’aider à réaliser cette mission.

L’Escouade GURU, déjà active sur les sentiers de montagne

Dans le cadre de l’opération « Clean up ta montagne », l’Escouade GURU a déjà organisé plusieurs activités dans nos montagnes du Québec lors des week-ends de préouverture de plusieurs stations.

Le 8 mai, les passionnés de vélo de montagne ont répondu à l’invitation de l’Escouade GURU et du Mont Sutton pour nettoyer et drainer le réseau de sentiers. Les 22 et 29 mai, c’était au tour d’ Empire 47 et du Mont Adstock d’accueillir les adeptes du plein air, qui ont préparé leur terrain de jeu pour l’été. Avec l’aide de plus de 200 participants pour les trois événements, plus de 95 km de sentiers ont été nettoyés et sont maintenant prêts à vous accueillir pour de nouvelles aventures !

Nettoie ton fleuve

Qu’on navigue ou qu’on reste sur les berges, l’eau fait partie des grands plaisirs de l’été. L’Escouade GURU sera au rendez-vous cet été pour aider à nettoyer les berges du fleuve St-Laurent, à différents endroits du Québec, en partenariat avec l’Organisation Bleue .

Le 5 juin prochain entre 11h et 13h, un premier événement sera organisé dans le cadre de la Semaine de l’océan, avec un impressionnant parcours de nettoyages des berges de la métropole du Vieux-Montréal, jusqu’à Lachine, avec plus de 5 sites en simultanés. La Semaine de l’océan est un événement national, qui présente la deuxième édition du chapitre québécois coordonné par l’Organisation Bleue, qui allie vulgarisation scientifique, art et créativité, pour sensibiliser le grand public à la conservation de l’environnement.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec GURU qui nous permet de faire découvrir le milieu marin et maritime de chez nous et d’élever les connaissances sur le fleuve et l’océan », explique Anne-Marie Asselin, co-fondatrice et présidente de l’Organisation bleue. « Au Québec, tout le long de la voie fluviale et de ses multiples lacs et rivières, notre impact est grand sur la santé de l’océan et c’est important d’en prendre soin. Parce qu’on protège ce que l’on aime ! », ajoute-t-elle.

D’autres activités seront proposées le long du fleuve ailleurs au Québec. Sur l’eau et sur les berges, apnéistes, utilisateurs de planches à pagaie (SUP), piétons et cyclistes sont invités à participer.

« La nature joue un grand rôle dans nos vies et nous permet de nous ressourcer pour devenir une meilleure version de nous-mêmes — encore plus depuis la dernière année. Il nous semblait important de canaliser l’énergie des derniers mois et d’inviter les amateurs de plein air à se mobiliser pour prendre soin de notre environnement. Aidons la nature à se refaire une beauté pour en profiter tout l’été, ensemble et en toute sécurité », déclare Carl Goyette, président et chef de la direction de GURU.

Prochaine étape : les parcs de planche à roulettes !

Vous restez en ville cet été ? Les occasions de s’amuser sont nombreuses, notamment dans les parcs de planche à roulettes… même si trop souvent, les déchets s’y accumulent. L’Escouade GURU s’en charge et fait appel aux amateurs de planche à roulettes pour que la saison se déroule sans accroc. Plusieurs activités seront proposées au cours de l’été dans des parcs de Montréal. Soyez à l’affût et venez nous aider à rendre nos parcs de planche plus sécuritaires !

Pour en savoir plus :

Consultez la page de l’Escouade GURU pour vous inscrire et connaître tous les détails des activités à venir au Québec et dans le reste du Canada. Inscription gratuite et obligatoire au https://www.guruenergy.com/cleanup

pour vous inscrire et connaître tous les détails des activités à venir au Québec et dans le reste du Canada. Inscription gratuite et obligatoire au Partagez vos images sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #escouadeguru et #cleanupguru

Les activités sont organisées dans le respect des règles de santé publique en vigueur dans les différentes régions du Québec.



