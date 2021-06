Nemaska Lithium signe une entente d’option d’achat d’un terrain au Parc industriel et portuaire de Bécancour

English French

MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») annonce qu’elle a conclu une entente d’option d’achat pour un terrain de 500 000 m² dans le Parc industriel et portuaire de Bécancour afin d’y installer son usine de conversion de spodumène en hydroxyde de lithium.

La sélection du site de Bécancour survient au terme d’un rigoureux processus d’analyse et d’évaluation qui a considéré tous les aspects entourant le développement de son projet.

L’installation de l’usine de conversion au sein du Parc industriel et portuaire de Bécancour offre notamment les avantages suivants :

Offre un accès direct à un port en eau profonde accessible à l’année;

Permet de procéder à la conception de l’usine sans contraintes associées à des installations préexistantes;

Simplifie la construction de l’usine sur un site industriel et procure des options d’expansions efficaces pour le futur; et

Évite l’opération d’une usine chimique au sein d’une communauté urbaine.

Gervais Jacques, Président du conseil d’administration de Nemaska Lithium : « La sélection du Parc industriel et portuaire de Bécancour pour l’installation de son usine de transformation du spodumène est un jalon très important pour le développement de Nemaska Lithium. Cette décision permettra aussi à Nemaska Lithium de contribuer au développement de l’industrie de l’électrification des transports au Québec et cela dans un parc industriel de classe mondial. Ensemble, nous bâtissons l’économie du futur. »

À propos de Nemaska Lithium

Œuvrant dans l’industrie chimique, Nemaska Lithium est une entreprise en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l’extraction minière de spodumène à la commercialisation d’hydroxyde de lithium de grade batterie. Ces sels de lithium sont principalement destinés au marché en forte croissance des piles lithium-ion, marchée qui est propulsé par la demande croissante en matière d’électrification des transports et de stockage d’énergie à l’échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, la Société entend faciliter l’accès à l’énergie verte.

La Société a l’intention d’exploiter à la mine Whabouchi au Québec l’un des gisements de spodumène les plus riches au monde en volume et en teneur. Le concentré de spodumène qui sera produit à la mine sera par la suite traité à l’usine de conversion.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, notamment ceux relatifs (i) aux développements de la mine Whabouchi et de l’usine de conversion de spodumène en hydroxyde de lithium à Bécancour et (ii) aux énoncés décrits dans la présente section « À propos de Nemaska Lithium » constituent de « l’information prospective » ou des « énoncés prospectifs » au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse.

Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, supposent des incertitudes et des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent se révéler inexactes. Bon nombre de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent avoir une incidence directe ou indirecte sur les résultats réels, ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se concrétisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences importantes entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimées dans ces énoncés prospectifs. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influer les résultats futurs n’est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l’occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la législation applicable.

