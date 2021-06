Retail Pro International Aumenta Investimento no Setor de Varejo da América Latina

Spanish Portuguese

FOLSOM, Califórnia, June 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Retail Pro International, desenvolvedora do PDV globalmente localizado e da plataforma de gestão de varejo nomeada como o principal PDV para varejo de mercado intermediário pelo IHL Group, anunciou hoje o aumento do seu investimento em varejistas nos mercados da América Latina e do Caribe durante 2020-2021 com a ajuda de mais sete países e territórios nessa região.



“Em um momento crítico para o varejo na América Latina, quando outros fornecedores globais de tecnologia reduziram seus investimento na região, nós estamos aumentamos nosso alcance para apoiar os varejistas”, disse Kerry Lemos, CEO da Retail Pro International. “Muitos varejistas da América Latina estão em uma fase crucial de seu crescimento com a adaptação e desenvolvimento dos esforços omnicanais para continuar atendendo às necessidades dos seus clientes durante a pandemia da COVID. O foco no cliente do varejo sempre impulsionou a inovação, e a tecnologia Retail Pro continua a evoluir à frente da curva para estar alinhada com nossos varejistas na transição para o comércio unificado.”

Veja abaixo a lista dos 40 países e territórios apoiados pela Retail Pro International nesta região hoje.

Antígua e Barbuda República Dominicana Panamá Argentina Equador Paraguai Aruba El Salvador Porto Rico Bahamas Guiana Francesa São Cristóvão e Nevis Barbados Granada Santa Lúcia Belize Guadalupe St. Martin Bermudas Guam Trinidad e Tobago Bolívia Guatemala Uruguai Brasil Guiana Ilhas Virgens Americanas Chile Honduras Venezuela Colômbia Jamaica Ilhas Virgens Costa Rica México Índias Ocidentais Curaçao Nicarágua Dominica N. Antilhas

O foco no cliente dos varejistas na América Latina é evidente em seu forte compromisso com o uso da tecnologia para aprimorar a eficiência e a experiência do cliente na loja.

“No ano passado, o Payless implementou muitas novas estratégias para atender nossos clientes e aumentar nossa participação e presença nas lojas do mercado latino-americano”, disse Justo Fuentes, CEO da Payless Latin American. “Este plano inclui um forte componente digital com a Retail Pro para permitir uma abordagem omnicanal ao mercado latino, bem como várias estratégias de produtos que permitirão que os consumidores latinos continuem vendo o Payless como sua principal fonte de alta qualidade e preço acessível na linha de calçados. A equipe de Serviços Profissionais da Retail Pro International e nosso Parceiro de Negócios Retail Pro, Grupo EJJE, têm sido essenciais na construção dessa visão e na abertura de novas lojas em toda esta região. Estamos prontos para, juntos, dar continuidade ao nosso sucesso no mercado latino-americano.”

A capacidade dos varejistas de se adaptarem rapidamente à tecnologia durante a pandemia global os posicionou para atender às necessidades dos clientes, e o estabelecimento de relacionamentos com consultores de tecnologia da Retail Pro se mostrou essencial.

“A rede de especialistas em tecnologia local da Retail Pro International – nossos Parceiros Comerciais Autorizados Retail Pro – continua a apoiar varejistas na América Latina com consultorias de estratégias omnicanais durante a pandemia da COVID. Nossas fiscalizações de localização, suporte e API aberta proporcionam aos varejistas os recursos necessários para integração às tecnologias regionais de comércio eletrônico e para gerenciar estoque, clientes e todos os outros dados de varejo na Retail Pro”, explicou Rick Fuentes, Diretor de Canal América Latina da Retail Pro International.

“A COVID provou o compromisso dos varejistas latino-americanos em se manterem conectados com seus clientes e alcançarem novos mercados com novas maneiras de dar acesso aos seus produtos”, disse Jorge Siman, CEO do Grupo EJJE. “Como Parceiros Comerciais Autorizados Retail Pro, nós do Grupo EJJE trabalhamos em conjunto com varejistas, tais como Payless e Supertienda Morena, para promover suas estratégias tecnológicas e garantir o crescimento contínuo.”

Durante a pandemia, a Supertienda Morena, em El Salvador, adaptou suas operações para atender às necessidades dos clientes, construir relacionamentos diretos e adicionar serviços de conveniência em um momento em que a incerteza causava dificuldade na obtenção de mercadorias.

“A Tienda Morena não é uma loja de autoatendimento; desenvolvemos relacionamentos com nossos clientes e, durante a pandemia, ampliamos nossa conexão com os clientes para atender às necessidades de bens domésticos durante o confinamento”, comentou Ramon Rivera, CEO da Supertienda Morena. “Antes da Retail Pro, experimentamos muitos softwares diferentes para satisfazer as necessidades da nossa loja. Nenhum deles atendeu nossas expectativas. Com a Retail Pro, podemos acompanhar o estoque desde o momento em que é recebido nos armazéns até o ponto em que o produto deixa a loja nas mãos do cliente. Isso nos proporciona toda essa visibilidade dos dados integrados para o trabalho na Retail Pro, que foi extremamente útil durante a pandemia”, explicou Rivera.

O software Retail Pro abrange os cenários fiscais específicos que os varejistas enfrentam na região latino-americana, com impressoras fiscais, faturamento eletrônico e capacidade de fazer quaisquer modificações adicionais para atender aos requisitos fiscais, posicionando o PDV Retail Pro e o software de gerenciamento de varejo como o software de categoria mundial que está pronto para atender às diversas necessidades do varejo na América Latina hoje.

Para mais informações sobre o software Retail Pro, visite www.retailpro.com

Sobre o Payless

Fundado em 1956, o Payless é um varejista icônico de calçados com uma herança de mais de 60 anos e absoluto compromisso com valor. Atendendo milhões de clientes através da sua extensa rede global de lojas de varejo físicas e comércio eletrônico, o Payless abrange 30 países com mais de 700 lojas na América Latina, África, Oriente Médio, Ásia e Caribe. A sede do Payless está localizada em Miami, FL, EUA e a empresa oferece uma ampla gama de calçados, bem como vestuário e acessórios da moda, tudo a preços acessíveis para cada membro da família.

Sobre a Supertienda Morena

A Supertienda Morena foi fundada em 1961 em El Salvador e é bem conhecida por sua vasta seleção de mercadorias e excelente experiência do cliente. Com inovação, criatividade, tecnologia e espírito empreendedor, a Supertienda Morena promove a integração de todas as áreas da sua empresa para prestar um excelente serviço aos seus clientes e capitalizar as oportunidades que acompanham as mudanças constantes em um mundo globalizado.

Sobre o Grupo EJJE

A equipe do Grupo Ejje é especialista na implementação e suporte de software, hardware e serviços de categoria mundial. Nossos 25 anos de experiência nos tornam uma das empresas mais confiáveis da América Central. A equipe multidisciplinar do Grupo EJJE trabalha para tornar sua empresa mais eficiente, competitiva e rentável. Apoiamos clientes na América Latina e no Caribe.

Sobre a Retail Pro International

A Retail Pro International é líder global em software de gerenciamento de varejo reconhecido mundialmente por sua vasta funcionalidade, capacidades multinacionais e flexibilidade incomparável. A empresa foi nomeada o principal PDV de varejo de mercado intermediário pelo IHL Group. Há 35 anos a RPI vem inovando com soluções de software de varejo para ajudar os varejistas a otimizar as operações dos negócios e ter mais tempo para se concentrar no que realmente importa - cultivar o engajamento do cliente e capitalizar as tendências do varejo. O software Retail Pro capacita a estratégia de comércio unificado para varejistas em 130 países com funcionalidades completas de PDV, reposição, estoque, promoções e gerenciamento de clientes, disponíveis em qualquer dispositivo móvel ou desktop, Android, IOS e Windows. Para mais informação, visite www.retailpro.com

Contato: Ulyana Avetisov

Gerente de Marketing | Retail Pro International, LLC Escritório: +1 (916) 605-7206

E-mail: UAvetisov@retailpro.com | Web: www.retailpro.com

