Ageas présente son nouveau plan stratégique triennal : Impact24

English French Dutch





Aujourd’hui, Ageas a présenté son prochain plan stratégique triennal, Impact24, portant sur la période 2022-2024. Impact24 est une stratégie de croissance durable à long terme qui s’appuie sur les positions fortes et uniques du groupe en Europe et en Asie ainsi que sur les accomplissements tangibles du plan actuel, Connect21.

Au cours des trois dernières années, Ageas a obtenu de bons résultats par rapport aux choix stratégiques, aux valeurs et aux objectifs financiers de Connect21. Et Ageas étant sur le point d’entrer dans un nouveau cycle stratégique, cette performance permet au Groupe d’envisager de nouvelles opportunités de croissance, soutenues par une forte culture d’entreprise, une discipline éprouvée en matière de gestion du capital et des risques, un bilan robuste, une équipe de direction orientée vers l’avenir et des employés très engagés.

Impact24 marque également le début d’un nouveau chapitre pour Ageas sous la direction de son nouveau CEO Hans De Cuyper, qui s’appuie sur l’héritage solide laissé par son prédécesseur Bart De Smet. En fait, c’est le succès des choix opérés dans le passé qui nous fournit une plate-forme solide pour notre croissance à venir. En développant Impact24, nous continuons à reconnaître les avantages de la répartition géographique de nos activités et de notre portefeuille fort diversifié et équilibré, ainsi que la résilience qu’ils apportent au Groupe.

Hans De Cuyper, CEO, a commenté : « En annonçant Impact24, nous marquons la prochaine étape de notre développement en tant que groupe, en partant d'une position de force et de performance soutenue. En définitive, nous faisons des choix et des investissements pour le long terme, et pas seulement pour les trois prochaines années. C'est la force de notre cœur de business qui nous donne la confiance et la capacité d'investir dans la croissance future et une ambition plus élevée. Nous savons que nous pouvons faire encore plus. Mais nous ne nous préoccupons pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la manière dont nous le faisons. Ainsi, le développement durable est au cœur de notre modèle d'entreprise. Il aura un impact sur la manière dont nous concevons nos produits, sur les investissements que nous réalisons, sur nos partenariats à long terme et sur l'environnement que nous voulons créer pour permettre à nos collaborateurs de se développer. En fin de compte, nous voulons offrir un rendement durable aux actionnaires. 2024 est une année charnière pour Ageas. Elle marque la fin du plan Impact24 mais aussi une étape importante dans notre histoire puisque nous célébrons nos 200 ans d'existence en tant qu'assureur. Impact24 nous permet de réfléchir à ces 200 dernières années mais aussi de prendre aujourd'hui des mesures qui auront un impact sur notre avenir. »





Pièce jointe