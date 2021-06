DIOS définit une cible d’or majeure dans des volcanites renfermant une large anomalie de polarisation provoquée aéroportée (AIIP) sur K2, vers l’OSO de la découverte d’Azimut

MONTRÉAL, 01 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration Inc. (TSX-V: DOS) a le plaisir d’annoncer qu’une traînée glaciaire aurifère majeure de 3 km de long (horizon-B et blocs erratiques) cible une source significative associée à un vaste IP aéroporté (AIIP) dans des volcanites du projet K2 (100% Dios), situé du côté OSO de la découverte d’Elmer d’Azimut, sur le territoire de la Baie James Eeyou Istchee, au Québec.



La cible d’or Sésame est une anomalie nord-est AIIP de 2 km par 200-400 m, juste au nord du pluton Kali, près de 3.2 km en amont glaciaire de blocs friables de felsites séricitisées et carbonatées avec 1-3% pyrite & filonnets de quartz titrant jusqu’à 6.72 g/t Au, 29 g/t Ag, 0.2 %Cu. Elle s’aligne parfaitement sur les drumlins glaciaires aurifères de Wi-target (10-283 ppb Au en horizons-B) semblant former 3 essaims d’anomalies d’or. Voir carte.

Un géophysicien indépendant interprète l’anomalie AIIP Sésame comme zone d’altération hydrothermale avec sulfures disséminés mineurs.

M.J. Girard, présidente de Dios, déclare: "Nous sommes très excités par la cible AIIP Sésame située dans des volcanites et associée à une traînée glaciaire d’or de 3 km de long (blocs et horizons-B). Les forages récents sur la cible WI-Target n’avaient pu expliquer la source proximale de blocs friables et mous de volcanites felsiques séricitisées minéralisées titrant 6.72 g/t Au. De bonnes intersections aurifères furent obtenues (8.92 g/t or sur 1 m et 3.78 g/t or sur 1 m) sur des contacts dans une diorite, mais aucune volcanite n’a été recoupée à WI-Target. Avec l’échantillonnage systématique en horizons-B du matériel disponible des secteurs-cibles, nous poursuivons nos recherches des sources aurifères et avons rehaussé l’anomalie Sésame comme cible prioritaire. Nous ciblons des minéralisations aurifères de type VMS tels que Doyon ou Bousquet.".

Sésame se situe dans la même séquence de rhyodacite favorable renfermant la plupart des minéralisations sulfurées volcanogènes du secteur du Lac Elmer (1-5% pyrite, localement jusqu’à 10-50%), et fortement associées avec une séricitisation modérée-élevée & une chloritisation-carbonatisation modérée.

Effectivement, des travaux antérieurs de lithogéochimie par Barrick ont défini une séquence felsique calco-alcaline plissée de plus de 10 km de long, composée de dacites et de 3 cycles de rhyolite. Leurs échantillons les plus à l’ouest, près de 4 km au NE de la cible AIIP Sésame, laissent supposer que celle-ci est associée au plus jeune cycle (3) des rhyolites, l’hôte des zones Silver & West sur la propriété Elmer (jusqu’à 3.1 g/t Au, 18 g/t Ag et jusqu’à 4.65g/t Au, 7% Cu, 160 g/t Ag) et l’indice du Lac Boulder (3.57 g/t Au, 6.9 g/t Ag). Directement au nord du pluton synvolcanique (tonalite) de Kali et au SE du porphyre quartzofeldspathique de Sésame, le secteur-cible de l’AIIP de Sésame est marécageux et n’affleure pas. Un programme de forage est prévu à court terme.

Couvrant 83.5 km-carrés, K2 est libre de redevances. Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par H. Desbiens Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101).

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les Règles de la Bourse de croissance TSX-V) ne peuvent être tenus responsables de l'exactitude ou de la véracité de ce communiqué.

Contactez :

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101)

Présidente mjgirard@diosexplo.com Tel. (514) 923-9123 Website: www.diosexplo.com

Une carte accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4f90e396-e8eb-446a-b9e3-5e734dd3c042