WatchGuard presenta una nueva familia de productos de seguridad para endpoints dentro de WatchGuard Cloud, justo un año después de la adquisición de Panda

MADRID, España, June 02, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- WatchGuard® Technologies, líder global en seguridad e inteligencia de red, autenticación multifactor (MFA), protección avanzada para el endpoint, autenticación multifactor (MFA) y Wi-Fi seguro, ha integrado la familia de productos WatchGuard Endpoint Security - anteriormente conocida como Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus y Endpoint Protection - en WatchGuard Cloud. Como resultado, los partners y clientes pueden ahora desplegar y gestionar la seguridad de los endpoints, la seguridad de red y los servicios MFA a través de WatchGuard Cloud, lo que les permite optimizar y agilizar la entrega de seguridad, simplificar las operaciones, consolidar proveedores y reforzar el crecimiento y la rentabilidad del negocio.



"La misión principal de WatchGuard es crear la plataforma de seguridad de ensueño para los MSP, y menos de un año después de adquirir Panda Security hemos dado otro paso importante", asegura Andrew Young, vicepresidente senior de gestión de producto de WatchGuard. "Los MSPs necesitan una plataforma que ofrezca una mayor coordinación entre los servicios de seguridad críticos. Estamos ofreciendo antivirus de última generación, detección y respuesta para endpoints habilitada por IA, seguridad de red y servicios de autenticación como una Plataforma de Seguridad Unificada que permite a los MSPs proporcionar una protección completa a los clientes hoy en día, y estamos haciendo que su gestión sea más sencilla y ágil que nunca”.

Independientemente de las categorías de producto de WatchGuard que ofrezcan los partners, la plataforma WatchGuard Cloud proporciona una serie de ventajas operativas. Los MSP pueden aprovechar los contratos de duración determinada, los puntos WatchGuard y las suscripciones mensuales flexibles y basadas en el uso para adquirir productos de la manera que mejor se adapte a su modelo de negocio. También admite opciones flexibles para actualizar, ampliar y delegar licencias, así como configuraciones sencillas y basadas en plantillas que los partners pueden implementar en entornos multi-nivel y multi-inquilino.

Esta integración es el último ejemplo del compromiso continuo de WatchGuard y de la inversión en la habilitación de MSP con las mejoras de WatchGuard Cloud. Los partners y clientes han estado gestionando los entornos de seguridad de Firebox y los despliegues de AuthPoint MFA a través de esta única interfaz desde 2019. En enero de 2020, WatchGuard introdujo sus capacidades de ThreatSync dentro de WatchGuard Cloud para unificar la inteligencia de amenazas, la correlación y la puntuación en toda la pila de seguridad de WatchGuard, desde la red hasta el usuario. Ahora, con la incorporación de las soluciones de WatchGuard Endpoint Security, WatchGuard ha centralizado el suministro de protección para redes,endpoints e identidades para proporcionar una verdadera Plataforma de Seguridad Unificada.

"La incorporación de los servicios de seguridad endpoint a WatchGuard Cloud supone un cambio importante para nuestro negocio de MSP", asegura José Manuel López, CEO de Sincronet. "Ahora podemos gestionar todas nuestras ofertas de seguridad desde la red hasta el endpoint dentro de una plataforma unificada, y simplificar todo, desde el despliegue inicial y la configuración hasta la gestión de licencias, renovaciones y generación de informes”.

Como parte de la integración, los productos individuales antes conocidos como Panda Endpoint Protection y Panda Endpoint Protection Plus ahora conforman el producto WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform); Panda Adaptive Defense es ahora WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response); y Panda Adaptive Defense 360 es ahora WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response).

Las soluciones de WatchGuard Endpoint Security ya están disponibles en WatchGuard Cloud. Para obtener más información sobre la creciente cartera de productos y capacidades de WatchGuard, haga clic aquí.

